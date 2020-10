Z perspektywy czasu wiemy już, że firmy nie były kompletnie przygotowane na pandemię. Nikt nie spodziewał się, że będzie całkowicie zablokowany z działaniami w biznesie. Nie wszystkie branże udało się przenieść do modelu pracy zdalnej. Obecne spekulacje nie pomagają firmom bezpiecznie funkcjonować. Czy poniesione straty da się odbudować? Czy firmy się na to zdecydują? A może zmiana branży będzie korzystniejsza? Te kwestie wyjaśnia Marcin Mandryk w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl). Zapraszamy do odsłuchania podcastu.