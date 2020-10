Nowy rok, nowe obowiązki. Od stycznia sektor finansów publicznych, w tym samorządy, staną przed kolosalnym wyzwaniem, jakim będzie sprawne wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zapobiegliwi już dziś podpisują umowy.

– Mimo że obowiązek wprowadzenia PPK obejmie pracodawców sektora publicznego dopiero w przyszłym roku, PZU ma już wśród nich pierwszych klientów – zdradza Marcin Żółtek. Dlaczego się spieszą? Ze względu na nowe przepisy.

Albo teraz, albo przetarg

1 stycznia wejdzie w życie nowa, przyjęta jeszcze we wrześniu ustawa Prawo zamówień publicznych. Dla jednostek samorządu terytorialnego oznacza nowe obowiązki. To przede wszystkim konieczność organizowania przetargów. Dotyczy również zawierania umów o zarządzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w przypadku zamówień, których wartość przekracza progi unijne.

Samorządy będą więc zmuszone podjąć podwójny wysiłek – związany z przetargiem i wprowadzeniem Planów. Jak go uniknąć? Rozwiązaniem jest wybór dostawcy PPK i podpisanie z nim umowy jeszcze przed nowym rokiem, która w życie wejdzie jednak od stycznia. Kluczem jest postawienie na instytucję zarządzającą Planami, która cieszy się niekwestionowaną wiarygodnością.

Tym wiceprezes Żółtek wyjaśnia powody, dla których pracodawcy sektora finansów publicznych już teraz podpisują umowy o zarządzanie PPK właśnie z PZU: – Renoma PZU, nasza wiarygodność i doświadczenie, jest dla klientów gwarancją, że dokonują właściwego wyboru. Należymy do firm o najdłuższym na rynku doświadczeniu w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Zarządzamy też prawie połową rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych w Polsce – mówi.

Lider rynku

PZU stał się w krótkim czasie liderem na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych. Według własnych szacunków nawet jedna trzecia podmiotów, które podpisały dotąd umowy o zarządzenie PPK, zawarła je właśnie z PZU. Firmie zaufali tacy giganci, jak Orlen, Grupa Energa, PKP i PKP Intercity, Coca-Cola, producent mebli Kler, Orbis, Polskie Radio i Telewizja Polska, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen czy Vistula.

– Zarządzane przez nas fundusze PPK zgromadziły już ponad ćwierć miliarda złotych aktywów. To nasz osobisty sukces i sukces rządowej reformy polegającej na wprowadzeniu Planów – podkreśla wiceprezes TFI PZU.

Spektakularne wyniki tłumaczy przyjętą przez PZU filozofią. Jest nią wspieranie programu budowania oszczędności Polaków, a nie koncentracja na szybkich zyskach. – Dlatego w pierwszym roku od startu Planów PZU zrezygnował z pobierania opłat za zarządzenie PPK. Dlatego oferuje pracodawcom wszechstronną pomoc przy wdrażaniu Planów. Dlatego edukuje w tej dziedzinie pracowników – mówi Marcin Żółtek.

Zachęca, by wybierając instytucję zarządzającą PPK, stawiać na pewnych i zaufanych partnerów. Co to oznacza?

Funkcjonalność i wygoda

Dla pracodawców pewny i zaufany partner to taki, który dysponując już doświadczeniem we wdrażaniu i prowadzeniu PPK, służy kompleksowym wsparciem. Poprowadzi ich przez wszystkie, skomplikowane etapy procesu, zaoferuje szkolenia i zapewni niezbędne narzędzia do obsługi Planów. – To jest naszym atutem. Oddajemy do dyspozycji pracodawców kilkuset doradców w całym kraju oraz bezpłatny internetowy serwis e-PPK do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, a także do codziennej obsługi Planów. Jest połączeniem funkcjonalności i wygody – mówi wiceprezes TFI PZU.

Serwis e-PPK odciąża pracodawców przy wielu obowiązkach związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Mogą w prosty i bezpieczny sposób zgłaszać do PPK pracowników, przekazywać listy wpłat na ich rachunki, a także przesyłać ich dyspozycje, np. dotyczące zmiany wysokości wpłat. Zaletą serwisu jest automatyczna kontrola wprowadzanych danych – e-PPK sygnalizuje błędy i podpowiada, co należy poprawić. Serwis można zintegrować z najpopularniejszymi systemami kadrowo-płacowymi.

Doświadczenie i rentowność

Dla pracowników – a ich interesem pracodawcy muszą się kierować – pewny i zaufany partner to taki, który dysponuje odpowiednim doświadczeniem i potrafi pomnażać ich pieniądze. Dokłada wszelkich starań, aby robić to jak najlepiej i jest transparentny. Gwarantuje łatwy i pełny dostęp do informacji o gromadzonych przez pracowników oszczędnościach.

– W naszym przypadku taką funkcję spełnia internetowy serwis inPZU. Umożliwia pracownikom sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na ich rachunek w PPK przez pracodawcę oraz składanie zleceń – wyjaśnia wiceprezes TFI PZU. Jak podkreśla, przewagą PZU jest też ponad 400 placówek, w których można załatwić formalności związane z PPK.

Pomoc i wsparcie

Refleks się liczy. Zawarcie jeszcze w tym roku umowy o zarządzanie PPK to dla samorządów i innych instytucji sektora finansów publicznych oszczędność czasu i wysiłku. Pozwala na uniknięcie dodatkowych procedur, które zaczną obowiązywać od nowego roku.

– Zainteresowanym służymy pomocą i wsparciem. Chętnie doradzimy, bez względu na to, czy zdecydują się na naszą ofertę – deklaruje wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

________________________________________________________

Najważniejsza jest wiarygodność i wsparcie

Mawia się: „co nagle, to po diable”. Po co samorządy mają się spieszyć z zawieraniem umów o zarządzenie PPK, jeśli ten obowiązek obejmie je dopiero w przyszłym roku?

Prawie trzy miesiące, które dzielą nas od stycznia, to nie jest „nagle”! Jest wystarczająco dużo czasu na analizę ofert i mądry wybór. Premią za zawarcie jeszcze w tym roku umowy, która wejdzie w życie od stycznia, jest ograniczenie formalności związanych z procedurami mającymi obowiązywać w nowym roku.

Niektórzy tak postąpili?

Mamy już umowy z pracodawcami z sektora finansów publicznych, których obowiązek wprowadzenia PPK obejmie dopiero w styczniu.

Od startu PPK minęło niewiele ponad rok, a PZU należy do liderów na tym rynku. Czym przekonujecie do siebie klientów? Na co stawiacie?

Na kompleksową pomoc i wsparcie. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany związane z wprowadzeniem PPK oznaczają dla pracodawców wiele nowych obowiązków. Dlatego chcemy ich maksymalnie odciążyć.

W jaki sposób?

Przykładem jest nasz internetowy serwis e-PPK służący pracodawcom do zawierania umów o prowadzenie i zarządzanie PPK, a przede wszystkim do bieżącej obsługi Planów. Sama rejestracja w serwisie zajmuje kilka minut, a obsługa PPK, np. przekazywanie list wpłat pracowników czy ich dyspozycji, sprowadza się do przeciągania plików na komputerowym ekranie. Prościej już nie można.

Nie każdemu wystarczy internetowy kontakt…

Dlatego do dyspozycji klientów oddajemy prawie 3000 doradców w całym kraju. Mamy ponad 400 placówek w całym kraju, nawet w najmniejszych miejscowościach.

To ma przekonać samorządowców w tych miejscowościach, by wybrali ofertę PZU?

Nie tylko. Liczy się też pewność i zaufanie, wiarygodność i renoma. Jako PZU cieszymy się największą wiarygodnością wśród polskich spółek, mierzoną oceną ratingową przyznaną nam przez międzynarodową agencję S&P. Według sondaży właśnie wiarygodność jest dla pracodawców i pracowników jedynym z podstawowych kryteriów przy wyborze instytucji zarządzającej PPK. I słusznie. Powierzając komuś swoje pieniądze, trzeba działać z rozmysłem i sprawdzić jego doświadczenie.