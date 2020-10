Skoczylas: Menadżer to nadane stanowisko, a lider to osoba, za którą pójdzie cały zespół [PODCAST]

Czy dziś podążamy za liderami i co motywuje nas do pracy? O tym w najnowszym odcinku podcastu „Obiektywnie o biznesie” opowiada Anna Skoczylas. Okazuje się bowiem, że koronawirus w wielu branżach przewrócił do góry nogami całą strukturę zarządzania oraz komunikacji i nie każdy potrafi się w niej teraz odnaleźć.