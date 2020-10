Nowy Jednolity Plik Kontrolny dotyczy każdego „vatowca”, czyli przedsiębiorcy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Nie ma tu znaczenia skala prowadzonej działalności - obowiązek wypełniania i wysyłania elektronicznych pików ciąży zarówno na małych, średnich i dużych firmach, jak i mikroprzedsiębiorcach, w tym freelancerach, o ile prowadzą działalność gospodarczą i zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT.

JPK_V7 to jedyny sposób na raportowanie transakcji przeprowadzonych od 1 października 2020 r. Plik z danymi wysyła się co do zasady do 25 dnia następnego miesiąca, w praktyce po raz pierwszy dokument na nowych zasadach z danymi za październik trzeba wypełnić i przesłać do 25 listopada 2020 r. Warto jednak przygotować się do tego wcześniej, m.in. zadbać o odpowiednie narzędzie informatyczne, które umożliwi wysyłkę JPK-V7.

Jednym z rozwiązań jest oprogramowanie do rozliczeń podatkowych.

- Comarch ERP XT to nowoczesne rozwiązanie do fakturowania, obsługi magazynu oraz prowadzenia księgowości zarówno poprzez przeglądarkę WWW jak i natywne aplikacje na smartfony z systemami iOS i Android – mówi Jacek Krzaczek, Product Manager Comarch ERP XT. - Oprócz podstawowych opcji posiada on także wiele dodatków usprawniających pracę m.in.: moduł analityczny, połączenie ze sklepem internetowym czy też moduł do sprzedaży detalicznej POS. System wspierany jest także sztuczną inteligencją aby wykonywane w nim czynności odbywały się szybko i intuicyjnie.

Do nowego JPK_VAT warto przygotować także dlatego, że wraz z jego wprowadzeniem pojawiły się nowe obowiązki dla firm. Jednym z nich jest oznaczenie w pliku kontrolnym specjalnymi kodami (zwanymi kodami GTU) sprzedanych artykułów lub usług zaliczanych do którejś z grup towarów i usług (GTU). Obowiązek oznaczeń dotyczy sprzedaży m.in. napojów alkoholowych (z wyłączeniem gastronomii), wyrobów tytoniowych, elektroniki, paliw i olejów, pojazdów, części samochodowych, a także świadczenie usług m.in. o charakterze niematerialnym (np. doradczych, księgowych, prawnych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badawczych).

W nowym JPK należy też oznaczać niektóre szczególne rodzaje transakcji. Kody będą musieli podawać m.in. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także wszyscy, którzy przeprowadzili transakcję (sprzedażową lub zakupową) objętą obowiązkowym split paymentem (mechanizmem podzielonej płatności). W JPK_V7 trzeba ponadto oznaczać niektóre dowody sprzedaży (dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, dokument wewnętrze, faktura VAT) i dowody nabycia (faktura VAT RR, dokument wewnętrzny, faktura od podatnika rozliczającego się metodę kasową).

Pełny katalog nowych oznaczeń znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Warto przy tym zadbać, by oprogramowanie do rozliczeń z fiskusem było aktualne i umożliwiało poprawne wstawianie nowych oznaczeń.

- W Comarch ERP XT, aby ułatwić użytkownikom działania związane z obsługą kodów GTU na transakcjach, wprowadziliśmy możliwość przypisania domyślnych kodów dla produktów i kontrahentów. Dzięki temu wystawiając fakturę kody te od razu przenoszą się na transakcję i użytkownik nie musi ich uzupełniać podczas wystawiania dokumentu handlowego – mówi mówi Jacek Krzaczek, Product Manager Comarch ERP XT.

Podatnik VAT, który nie wyśle JPK lub poda w nim nierzetelne informacje, narazi się na odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Przewidziano też kary administracyjne w przypadku wysyłki JPK z błędami. Jeśli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że dany błąd „uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji”, wezwie podatnika do jego korekty w terminie 14 dni. Brak reakcji na wezwanie może skutkować nałożeniem kary w wysokości 500 zł za każdy błąd. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, ze kary są fakultatywne i będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach.

JPK_V7 to nie tylko nowe obowiązki, ale też pewne ułatwienie. Nowy plik łączy ze sobą struktury dotychczas obowiązującego JPK oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K wraz z załącznikami. Podatnik nie będzie musiał wypełniać, podpisywać i wysyłać dwóch oddzielnych dokumentów, do wypełnienia dwóch obowiązków względem fiskusa wystarczy mu jedna czynność.

Przedsiębiorcy, którzy dotąd składali deklaracje VAT raz na miesiąc, w tym samym terminie będą teraz składać nowy plik w wersji JPK_V7M. Ci, którzy deklaracje wysyłali w cyklu kwartalnym, co miesiąc będą przesyłać JPK_V7K wypełniony w części ewidencyjnej, raz na kwartał wyślą zaś JPK_V7K wypełniony w dwóch częściach: ewidencyjnej i deklaracyjnej.

