Organizatorzy chcą, żeby tegoroczny EKF koncentrował się na potencjalnych scenariuszach odbudowy i powrotu na ścieżkę wzrostu. W debacie „Scenariusz gospodarczy dla Polski” minister finansów będzie mówił o instrumentach, jakie należy wykorzystać, by zminimalizować straty związane z koronawirusem. Z kolei w debacie „Scenariusz gospodarczy dla Europy” zagraniczni goście skoncentrują się na tym, co dziś powinien zrobić, by wyjść z recesji, cały Stary Kontynent.

Dyskusja o Europie będzie miała swoją drugą część, która odpowie na pytanie, czy koronawirus stworzył nowe zasady rządzące gospodarką. Nad tym zagadnieniem pochylą się m.in. Carsten Brzeski – główny ekonomista Grupy ING ds. makroekonomii i strefy euro, czy Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

W debacie „Odbudowa gospodarki po kryzysie – rola instytucji rozwojowych” prezes PFR, a także prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka i wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska opowiedzą o tym, jak podmioty, które reprezentują, działają na rzecz wsparcia realnej gospodarki i co jeszcze będą mogły uczynić w przyszłości. O całej polskiej bankowości rozmawiać będą prezesi największych instytucji finansowych w Polsce w debacie „Mapa wyzwań przed sektorem bankowym”. Ocenią oni, jaki wpływ na branżę miał lockdown, obniżki stóp procentowych czy zmiany regulacyjne.

Eksperci i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w funkcjonowanie giełdy zastanowią się nad tym, jak zachęcić obywateli do inwestowania i poprawić wyceny notowanych firm i tym samym pozycję samej GPW.

Innym istotnym zagadnieniem będzie przyszłość branży consultingowej. Głos zabiorą przedstawiciele największych firm doradczych, którzy opowiedzą o tym, jak ich firmy przygotowują się do zmieniającej się rzeczywistości.

Z powodu COVID-19 i konieczności zapewnienia wszelkich zasad bezpieczeństwa tegoroczna X edycja wydarzenia odbędzie się nie w Sopocie, lecz centrum kongresowym AmberExpo w Gdańsku.