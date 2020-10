Uzyskane u nas dochody inwestorów z tych trzech krajów wyniosły prawie 53 mld zł – to trzy piąte zarobku właścicieli polskich firm z całego świata. W kwocie wypłaconych dywidend udział Holandii, Niemiec i Luksemburga był minimalnie mniejszy. To efekty niższych wypłat, jakie trafiły do krajów Beneluksu.źródło: ShutterStock