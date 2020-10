Dziennik Gazeta Prawna zaprasza do udziału w debacie – 13 października, godz. 11.00, na www.gazetaprawna.pl

Podczas debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia:

• Wodór zielony, czy niebieski? Na co jesteśmy bardziej gotowi?

• Dlaczego, chociaż już produkujemy wodór, nie możemy znaleźć dla niego szerszego zastosowania? Co stoi na przeszkodzie?

• Trudności z magazynowaniem wodoru

• Czy planując inwestycje w OZE (np. farmy wiatrowe na morzu) powinniśmy mieć na uwadze wykorzystanie ich do produkcji wodoru?

• Jakich inwestycji i modernizacji wymagają polskie sieci przesyłowe, by mógł w przyszłości popłynąć nimi wodór?

• Co zrobić, by załapać się na "wodorową rewolucję", a nie oddać to pole innym krajom, np. Niemcom?