Dlaczego mycie i dezynfekcja narzędzi nie są wystarczające, by zachować pełne bezpieczeństwo pracy np. w gabinecie kosmetycznym? Dlaczego tak ważna jest sterylizacja narzędzi?

Warto wiedzieć, że sam proces mycia i dezynfekcji nie gwarantuje 100 proc. skuteczności pozbycia się wszystkich drobnoustrojów. I chociaż po tych czynnościach narzędzia wydają się czyste, to i tak na ich powierzchni mogą znajdować się niebezpieczne wirusy i bakterie. Dlatego też w procesie dekontaminacji po oczyszczaniu, myciu i dezynfekcji potrzebna jest sterylizacja. To właśnie na tym etapie zabijane są wszystkie drobnoustroje i ich formy przetrwalnikowe, dzięki czemu sterylizacja zapewnia należyte bezpieczeństwo użytkownikowi oraz klientowi narzędzi w gabinecie.

Czym grozi brak sterylizacji narzędzi? Do jakich zakażeń najczęściej dochodzi w gabinetach?

Brak sterylizacji to szybka droga do zakażenia. Wystarczy niewielkie, niewidoczne gołym okiem uszkodzenie skóry np. podczas wykonywania manicure hybrydowego, aby wirus z niewysterylizowanego narzędzia przeniknął do organizmu.

Należy pamiętać, że wiele osób jest nieświadomymi nosicielami, dlatego też tak ważne jest, by gabinety dbały o bezpieczeństwo klientów. Wśród najczęściej występujących zagrożeń są zakażenia krwiopochodne, czyli HIV, HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) i HCV (wirus zapalenia wątroby typu C).

W jaki sposób można sterylizować narzędzia, aby zapewnić najwyższy poziom sterylności i tym samym bezpieczeństwa?

Aby wykonywać sterylizację skutecznie, należy wyposażyć gabinet w tzw. ciąg dekontaminacyjny. Na początku należy wydzielić miejsce określane jako blat brudny (roboczy), które posłuży do przechowania i opracowania narzędzi po ich użyciu. Tutaj odbywa się oczyszczanie, mycie i dezynfekcja, dlatego idealnym rozwiązaniem jest wyposażenie tego miejsca w ultradźwiękową myjkę albo automatyczną myjnię narzędziową. Następnie narzędzia powinny trafić na tzw. blat czysty, gdzie są przeglądane i pakietowane przed sterylizacją.

Po sterylizacji wykłada się pakiety na blacie sterylnym. W części sterylnej ciągu technologicznego znajduje się sterylizator nablatowy z próżnią wstępną. W ostatnim etapie procedury przenosi się je do przechowalni. Jeśli etapy te są wykonywane skrupulatnie, krok po kroku z zapisaną procedurą, to tym sposobem gabinet może skutecznie zapewnić bezpieczeństwo.

Czy gabinety mają obowiązek prawny sterylizacji narzędzi?

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w każdym miejscu, nie tylko w placówkach medycznych, ale wszędzie tam, gdzie dochodzi do przerwania ciągłości skóry, czyli również w gabinetach kosmetycznych, stylizacji paznokci, podologicznych itp. należy przeprowadzać sterylizację narzędzi. Monitorowaniem, kontrolowaniem oraz zalecaniem dobrych nawyków i praktyk sterylizacyjnych zajmują się inspekcje sanitarne.

Czy obecna sytuacja związana z COVID-19 zmieniła podejście konsumentów do wyboru gabinetu, w którym sprzęt jest sterylizowany w sposób profesjonalny?

Sytuacja ta skłania klientów lub pacjentów do większej dbałości o zdrowie i tym samym wyboru profesjonalnych gabinetów. Świadomy klient wymusza także pewne działania na właścicielach gabinetów, dlatego można zauważyć, że specjaliści coraz częściej biorą udział w szkoleniach, nabywają profesjonalny sprzęt i dopytują o preparaty i sprzęt do sterylizacji. Obecnie coraz więcej gabinetów stosuje dobre praktyki sterylizacyjne, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo klientów i pacjentów.