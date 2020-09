Słuchając radia w samochodzie czy w domu łatwo zauważyć, że bloki reklamowe pełne są zachęt do zakupu suplementów diety, sprzętów elektronicznych czy skorzystania z produktów finansowych. Wszystko dlatego, że radio traktowane jest jako medium masowe i gwarantujące dotarcie do szerokiego grona odbiorców. To dziwne skoro praktyka pokazuje, że to właśnie radio uznawane jest przez użytkowników za wyjątkowo osobisty sposób kontaktu. Przekonaliśmy się o tym przede wszystkim w czasie „zbiorowej kwarantanny” podczas pierwszego etapu walki z pandemią koronawirusa. Wzrosła popularność nie tylko radia jako takiego, ale i aplikacji, umożliwiających korzystanie z audycji radiowych. Dziś radio w internecie i podcasty to uzupełnienie oferty tradycyjnych stacji FM. Już nie tylko duże, ogólnopolskie marki mają własne aplikacje. Tą drogą idą też lokalne stacje radiowe.

W stacjach FM reklamodawcom sprzedaje się duże zasięgi. Najbardziej znane marki korzystają z dużych poziomów słuchalności oferując reklamodawcom dostęp do milionów słuchaczy. Rozwój radia w internecie, jako uzupełnienie „klasycznej” oferty, to szansa na tworzenie coraz lepiej sprofilowanych kanałów. Mamy więc stacje dla fanów muzyki klasycznej lub takie, które oparte są wyłącznie na informacjach i słowie mówionym. Ale cały czas dokładniejsze docieranie z reklamą do odpowiedniej grupy docelowej jest ograniczone.

Sposobem na lepsze wyniki jest „programmatic audio”, czyli cyfrowe reklamy audio. Dają one ogromne możliwości w cyfrowym radiu, platformach streamingowych i podcastach. Wszystko dlatego, że kampanie w tym modelu są w 100% mierzalne. W Stanach Zjednoczonych ten model staje się dominującym jeśli chodzi o rynek reklamy radiowej. Tylko w USA wartość tego rynku szacuje się na 81 mld dolarów. Udział w tym torcie chce mieć także AdTonos, firma założona i prowadzona przez Michała Marcinika.

- Na polskim rynku jesteśmy jedyni. Na całym świecie są jeszcze tylko dwie firmy zajmujące się takimi działaniami. Naszą konkurencją jest AdsWizz, przejęty w 2018 r. przez amerykańską Pandorę, a także Triton Digital, z którym współpracujemy. Aktualnie dość prężnie działamy na rynku brytyjskim, bo ma on duże tradycje radiowe – przekonuje Michał Marcinik.

Jak to działa? Jeśli jeden słuchacz korzysta z tej samej stacji radiowej za pomocą tradycyjnego odbiornika w samochodzie, albo ustawionego na komodzie w domu i jednocześnie będzie słuchał tych treści z aplikacji uruchomionej przez jego ulubioną stację radiową, to usłyszy różne bloki reklamowe. Reklamy w aplikacji będą dopasowane bezpośrednio do jego profilu i zainteresowań. System „podmienia” reklamy w sposób całkowicie niezauważalny dla słuchacza. Jak to możliwe?

- Nasze oprogramowanie rozpoznaje kiedy rozpoczyna się blok reklamowy i układa reklamy zgodnie z profilem użytkownika. Skuteczność sięga 99,5%. Nasz algorytm uczy się, w jaki sposób poszczególne stacje radiowe miksują dżingle reklamowe, dlatego przejście bloków reklamowych jest płynne. Słuchacz nie ma świadomości, że reklamy zostały podmienione. Mamy specjalny filtr, który wyrównuje głośność reklam do tej stosowanej przez daną stację – tłumaczy szef AdTonos.

Michał Marcinik już w wieku 18 lat, założył pierwsze radio internetowe. Byli wydawcy, newsroom, a także poważny partner, portal Ahoj.pl, który pomagał w administracji serwerami i sprzedaży reklam. Niestety, po kilku miesiącach Ahoj.pl zbankrutował, a projekt został zawieszony. Marcinik znalazł pracę w tradycyjnym radiu. Był prezenterem w największych stacjach radiowych w Polsce. Pracował m.in. dla grupy Eurozet (właściciela m.in. Radia Zet), RMF FM, czy Agory. Szybko też zorientował się, że radio FM znacząco różni się od internetowego. Chciał stworzyć narzędzie, które pomagało by monetyzować treści umieszczane przez stacje radiowe w internecie. Wygrał w pierwszej edycji konkursu InCredibles dla startupów i otrzymał finansowanie od Sebastiana Kulczyka. Zbudował platformę, która pozwala na targetowanie reklam do odbiorców radiowych. Wpisał się jednocześnie w trend lawinowo rosnącej popularności nie tylko stacji radiowych w internecie, ale i platform streamingowych oraz podcastów.

Programmatic audio pozwala ustawić reklamy np. według kryterium płci, wieku, lokalizacji, czy zainteresowań. Dzięki temu właściciel lokalnej kwiaciarni czy restauracji może reklamować się w ogólnopolskiej stacji radiowej docierając do potencjalnych klientów, którzy znajdują się w okolicy jego firmy. Dla stacji radiowej jest to dodatkowe źródło dochodu, które może być dobrym sposobem na pokrycie kosztów inwestycji w rozwój radia w internecie.

- Gdy otrzymywałem pierwsze raporty z kampanii, myślałem, że doszło do błędu. Okazało się, jednak, że faktycznie są one bardzo skuteczne – tłumaczy Michał Marcinik. - To dlatego, że radio jest bardzo intymną, osobistą formą kontaktu nadawcy z użytkownikiem. Łatwo utrzymać lojalność, a to wpływa na dużą responsywność reklam. Przeprowadziliśmy już sporo kampanii dla klientów z branż: e-commerce, motoryzacyjnej, FMCG, sieci handlowych, ale jednym z najciekawszych przykładów skutecznej kampanii audio była kampania zrealizowana dla klienta z branży pożyczkowej. Słuchacze kampanii radiowej online, którzy odwiedzili stronę reklamodawcy, złożyli ok. 150 zapytań o pożyczkę, a konwersja z odwiedzin strony internetowej przez słuchaczy na wykonane akcje, wyniosła prawie 34% - dodaje szef AdTonos.

AdTonos, jest właśnie w trakcie drugiej rundy finansowania, która ma pozwolić na wejście na nowe rynki i uruchomienie nowych produktów.

