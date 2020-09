Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja zmniejszyła się w sierpniu do 2,9% r/r wobec 3,0% w lipcu. Czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji było zmniejszenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (3,0% r/r w sierpniu wobec 3,9% w lipcu). Niższe tempo wzrostu cen w tej kategorii wynikało przede wszystkim ze zmniejszenia dynamiki cen mięsa (efekt wysokiej bazy sprzed roku) oraz owoców i warzyw (wynik lepszych tegorocznych zbiorów).

Inflacja byłaby niższa, gdyby nie rosły tak bardzo ceny usług. W sierpniu był to wzrost o 6,6 % r/r.

- Mamy wysoką inflację i na tych podwyższonych poziomach pozostanie ona do końca roku, a ceny usług przyczyniają się do tego – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Już na początku roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen usług związanych z użytkowaniem mieszkań czyli zaczęło się od „inflacji śmieciowej”, a później wzrosły ceny niektórych usług w związku z dodatkowymi kosztami dostosowania do wymagań pandemicznych.

Ceny usług podbijają inflację, ta jednak będzie niższa od wzrostu wynagrodzeń

Inflacja będzie niższa już od początku przyszłego roku. To będzie w dużym stopniu związane z tzw. efektem bazy. Nie będą już np. rosły ceny wywozu śmieci. Zniknie więc efekt „inflacji śmieciowej”.

- Przewiduję, że inflacja początkowo spadnie nawet w okolice 1,5 proc., a przez większość roku będzie oscylować w okolicach 2 proc. – ocenia ekspert XTB. – Nie ma więc zagrożenia, że RPP będzie musiała przeciwdziałać inflacji zmieniając stopy procentowe.

Czy możliwe jest, że pomimo recesji wynagrodzenia będą rosnąć i to w tempie wyższym niż inflacja?

– Dynamika wzrostu już nie będzie tak wysoka, ale okaże się nadal wyższa od inflacji – odpowiada dr P.Kwiecień.

W sierpniu br. inflacja byłaby niższa także wówczas, gdyby nie wyższa dynamika cen paliw (-12,3% r/r w sierpniu wobec -16,1% w lipcu) w ślad za rosnącymi cenami ropy naftowej na światowym rynku. Dynamika cen nośników energii nie zmieniła się w sierpniu w porównaniu do lipca i wyniosła 4,5% r/r.