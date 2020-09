Jedną z ważniejszych kwestii jest rynek pracy. Ten niestety nie jest łaskawy. W maju tego roku Fundacja opublikowała raport na temat sytuacji kobiet w czasie pandemii. Okazuje się, że co piąta ankietowana boi się, że straci pracę. Prawie 12 proc. już ją straciło środki do życia, a 10 proc. nie wie, czy nie stanie się to w najbliższej przyszłości. Firmy skorzystały z rządowej pomocy i aby przetrwać obniżają i wynagrodzenia aż u 36,5 proc. ankietowanych. Konkretnie mówiąc 12,8 proc. badanych zarabia mniej o 10-20 proc., a 11 proc. z nich nawet o 20-50 proc. Blisko 1/10 pań przyznała w ankiecie, że w wyniku pandemii na ich konto trafia pensja aż mniejsza o połowę. Dodatkowo okazuje się, że czas pracy w większości przypadków zwiększył się średnio o kilka godzin. To oznacza, że Polki znalazły się w naprawdę trudnym położeniu, ponieważ pandemia i jej skutki mają wpływ nie tylko na ich życie zawodowe, ale też rozwój i życie rodzinne. Co możemy zrobić i gdzie szukać wsparcia, żeby obecne trudności przekuć w szansę, a nawet sukces?

Dziś kobiety na swoich barkach noszą wyjątkowo dużo, są silne, zmotywowane. Jak wynika z raportu prawie 65 proc. ankietowanych zapytana przez Fundację czy wierzy w rozwój zawodowy, odpowiedziała tak. To jeden z najbardziej optymistycznych wniosków płynących z opracowania. Tutaj warto zaznaczyć, że nawet będąc niepewne przyszłości zawodowej, chcą rozwijać swoje kompetencje, sięgając po nowoczesne narzędzia online (71 proc. ankietowanych). To oznacza, że kobiety widzą szansę dla siebie nawet teraz, a my jako Fundacja dajemy im narzędzia, które na to pozwalają.

W ostatnim czasie zwiększyliśmy działania w obszarach osobistego i zawodowego wsparcia. Udostępniamy kobietom wiele darmowych narzędzi, z których mogą skorzystać w dowolnym i dogodnym dla nich momencie.

Jednym z nich jest ogólnopolski program aktywizacji zawodowej „Sukces TO JA”, który realizujemy wspólnie z Coca-Cola Poland Services. W jego ramach można skorzystać z kursów online, e-booków czy webinarów z zakresu dwóch obszarów: poszerzaniu kompetencji i wiedzy oraz umożliwieniu wymiany doświadczeń i znalezienia inspiracji. Dedykujemy go kobietom chcącym powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszą pracę lub zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, by założyć i prowadzić własny biznes.

Inną propozycją, z zakresu rozwoju osobistego, jest aplikacja MyOla – pierwsze mobilne narzędzie, które jest doradcą i wirtualną przyjaciółką w jednym. To kieszonkowa mentorka, która pomoże pokonać własne lęki i zmartwienia oraz wzmocni pewność siebie. W tych trudnych czasach to niezwykle ważne.

To tylko wybrane propozycje, z których kobiety mogą skorzystać, by pozyskać nowe kompetencje. Oczywiście w czasie pandemii dostosowałyśmy tak działania Fundacji, by wszystko dostępne było online, bez wychodzenia z domu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że tak naprawdę wystarczy zrobić tylko pierwszy, wirtualny krok-otworzyć wybrane narzędzie, aplikację, kurs, czy e-booka. Z kolei już w listopadzie tego roku rozpoczyna się z kolejna edycja najstarszego konkursu przeznaczonego dla przedsiębiorczych kobiet w Polsce Bizneswoman Roku. Od ponad 11 lat nagradzamy i nagłaśniamy sukcesy kobiet, które nie boją się realizować odważnych biznesowych, społecznych i kulturalnych projektów oraz mężczyzn, którzy wspierają kobiety w swoich środowiskach pracy i realizują politykę różnorodności.