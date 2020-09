Rozmowa będzie związana z prezentacją trzeciej edycji „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego”. W tym roku oprócz kompleksowego ujęcia zmian społeczno-ekonomicznych w regionie w perspektywie ostatnich 30 lat uwzględnione zostaną też wyzwania związane z pandemią COVID-19. – Naukowcy z SGH od początku pandemii badają jej skutki i przygotowują scenariusze wychodzenia z trudnej sytuacji. Interesują nas nie tylko zmiany łańcuchów dostaw, produkcji, fluktuacje konsumpcji, ale też wzrost obciążeń budżetowych, przepływy kapitałowe, dodatkowa presja na krajowe i międzynarodowe finanse – mówił dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dokument będzie podstawą do dyskusji na temat poszczególnych sektorów gospodarki. Swój udział w nich zapowiedzieli ministrowie, szefowie największych polskich spółek, liderzy organizacji pozarządowych, eksperci i naukowcy. Jak co roku w Krynicy, tak tym razem w Karpaczu jednym z najważniejszych wydarzeń będzie wręczenie nagrody Człowieka Roku. W ubiegłym roku otrzymał ją premier Mateusz Morawiecki, dwa lata temu był to natomiast premier Litwy Saulius Skvernelis. Uhonorowana zostanie także firma oraz organizacja pozarządowa roku.

Z racji COVID-19 naturalnie istotnym tematem rozmów będzie kwestia ochrony zdrowia. Prelegenci zastanowią się nad tym, jak w udrożnieniu systemu pomóc może wdrażana coraz szybciej telemedycyna i cyfryzacja. W panelu „Cyfryzacja ochrony zdrowia – nowe otwarcie telemedycyny i e-zdrowia” przeanalizowane pod kątem przydatności i skuteczności zostaną projekty takie jak e-recepta, e-skierowanie, IKP, TOPSOR czy Gabinet dla kadry medycznej. Paneliści przedstawią też własne pomysły na dalsze usprawnienia.

Ważną częścią rozmów będzie też to, jak poradzić sobie z niedoborami personalnymi i finansowymi. W dyskusji „Biznes i medycyna – w jaki sposób efektywnie zarządzać ochroną zdrowia” postawiono natomiast pytanie, jak wykorzystać w szpitalach i przychodniach modele zaczerpnięte z sektora prywatnego – chodzi np. o motywowanie pracowników, uszczelnienie finansowania czy efektywniejsze zarządzanie. Do tego będzie też nawiązywała dyskusja o wynagrodzeniach – „Czy opłaca się mało płacić? – rola zawodów medycznych w systemie”.

W związku ze starzeniem się społeczeństwa eksperci będą dyskutować również o tym, jak przygotować polską służbę zdrowia na nowe wyzwania. Stąd dyskusje m.in. o opiece paliatywnej i senioralnej.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne w Karpaczu będzie trwało do czwartku. Wydarzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.