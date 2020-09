Pandemia koronawirusa odwróciła świat do góry nogami. Kryzys zwiększył nieufność Polaków na dużą skalę i to wymaga dostosowania się biznesu do nowej rzeczywistości. Dlatego więc nie bez powodu głównym hasłem tegorocznej edycji Forum IAB jest szeroko pojęte zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. W czasach pandemicznej rzeczywistości dostarczenie konsumentom rzetelnych informacji i obniżenie niepokoju na znaczenie kluczowe.

Wybitni eksperci świata marketingu, nauki i biznesu będą dyskutować o zaufaniu, które stanowi nie tylko podstawę każdej relacji, ale również jest siłą napędową biznesu. Dodać warto, że po raz pierwszy wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w spotkaniu bez wychodzenia z domu, bowiem XIV edycja Forum IAB odbędzie się w formie online.

Jak tłumacz Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska zmiana formy konferencji podyktowana jest przede wszystkim bezpieczeństwem uczestników, które jest priorytetem. Przeniesienie się do internetu jest jedynym właściwym krokiem w obecnej sytuacji.

Głównym tematem dyskusji ekspertów i gości specjalnych będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czego potrzebują konsumenci w czasach pandemii, z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy w dobie koronakryzysu oraz na jakich kwestiach muszą się skupić przedsiębiorcy, żeby jak najlepiej dostosować swoją ofertę do aktualnych wyzwań rynkowych.

Zdaniem Włodzimierza Schmidta wyciszenie pandemii wiąże się z próbą powrotu do dawnych nawyków, ale nie jest to proste, bowiem nikt z nas nie chce narażać się na potencjalne niebezpieczeństwo.

- Klienci chcą mieć poczucie, że dana marka stawia ich bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Podobnie jest ze wszelkimi transakcjami online czy offline. Aby zachęcić klientów do wyboru danej oferty, również ogromne znaczenie będzie mieć odpowiednio dobrany przekaz reklamowy podkreślający wartość zaufania. W najbliższym czasie stara prawda „reklama dźwignią handlu” będzie bardziej aktualna niż kiedykolwiek dotąd, a reklama cyfrowa odegra kluczową rolę w wychodzeniu gospodarki z kryzysu postcovidowego - mówi prezes zarządu IAB Polska.

Agenda Forum „In Trust We Trust. Jaką wartość ma zaufanie w czasach kryzysu?” obejmuje ponad 60 wystąpień na najbardziej aktualne tematy. Zaproszeni goście będą rozmawiać o tym, jak budować zaufanie, by sprzedawać online i czy reklama uratuje świat; będą próbować odpowiedzieć na pytanie, jakie muszą być działania marketingowe w trakcie koronakryzysu. Prelegenci również zastanowią się czy możemy wierzyć influencerom i czym są techniki manipulacji w internecie. Ponadto eksperci poruszą kwestie kontrowersyjne, takie jak np. co mają wspólnego kartele narkotykowe, napady na bank i reklama online albo jak nie pozwolić na to, by zaufanie do stereotypów prowadziło do pomijania jednej z płci.

Gościem specjalnym XIV edycji Forum IAB będzie psycholog społeczny prof. Janusz Czapiński, . który wygłosi prelekcję „Bądź moim bratem albo zabiję Cię. Skąd w Polsce tak nienawistny podział kulturowy?”.

Wśród zapowiadanych gości będą również dyrektorowie i managerowie firm globalnych, przedstawicieli branży interaktywnej, eksperci instytucji badawczych oraz dużych i małych agencji. Dzięki licznym panelom dyskusyjnym będziemy mogli poznać odmienny od perspektywy branży, a przez to bardzo cenny, punkt widzenia.

Zaznaczyć warto, że nad programem Forum IAB czuwa Rada Programowa, której przewodniczy Olga Korolec, CMO, Ringier Axel Springer Polska, zaś wiceprzewodniczącymi są Paweł Gala, CEO, Wavemaker; Grzegorz Krzemień, prezes zarządu GoldenSubmarine; Dariusz Maciołek, dyrektor zarządzający pionem komunikacji w BNP Paribas.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska już od dwudziestu lat wytycza standardy najlepszych praktyk biznesowych. Jest organizacją, która zrzesza ponad 200 firm polskiego rynku internetowego. IAB Polska od lat nie tylko edukuje, ale również udowadnia, że wykorzystywanie internetu jest skutecznym narzędziem prowadzenia biznesu i komunikacji marketingowej. Dlatego właśnie z pewnością można powiedzieć, że Forum IAB „In Trust We Trust. Jaką wartość ma zaufanie w czasach kryzysu?” jest jednym z najważniejszych wydarzeń w szeroko pojętej branży marketingu.