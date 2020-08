Od hostingu, czyli miejsca udostępnianego na serwerze przez dostawcę usług, zależy chociażby to, ilu użytkowników jednocześnie będzie mogło otworzyć stronę przedsiębiorstwa. Serwer ma obsługiwać funkcjonowanie strony, a także zapewnić by funkcjonowała szybko i bezpiecznie.

W sieci można znaleźć różnorakie darmowe usługi hostingowe. Jednak takie bezpłatne rozwiązania mają wiele ograniczeń, takich jak wolna szybkość, bardzo niski miesięczny limit transferu, niewielka przestrzeń dyskowa, często brak dostępu do baz danych, czy brak obsługi języków skryptowych (np. PHP). Do tego w różnych miejscach strony WWW umieszczonej na darmowym hostingu mogą zacząć pojawiać się denerwujące reklamy, na które nie mamy wpływu, a na naszą skrzynkę mailową zacznie trafiać spam.

Gdy takie ograniczenia są nieakceptowalne, konieczne staje się skorzystanie z płatnych usług. Hosting jest usługą niezwykle istotną dla funkcjonowania strony WWW i z tego powodu zwyczajnie nie należy na nim oszczędzać, tym bardziej, że koszty płatnego hostingu często zamykają się w kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Aby ułatwić nam wybór tego najlepszego, firmy hostingowe dają możliwość bezpłatnego testowania oferowanych przez siebie usług, najczęściej na okres 2 tygodni. To powinno wystarczyć, by wiedzieć, czy warto postawić na współpracę z danym dostawcą.

Co oferują firmy hostingowe

W tradycyjnym hostingu nasza strona, równolegle ze stronami innych użytkowników, jest umieszczona na pojedynczym serwerze i na nim jest też uruchamiana. Problemy pojawiają się, gdy taki serwer ulegnie awarii lub gdy będzie konieczne uaktualnienie jego oprogramowania. Dostęp do strony może wtedy zostać ograniczony lub strona przestanie działać całkowicie. Może być to nie lada kłopotem np. w czasie trwania ważnej transakcji.

Dlatego rozwiązania oparte na pojedynczych serwerach stają się obecnie niewystarczające, a czasem wręcz niebezpieczne dla biznesu.



Liderzy rynku oferują swoje usługi w technologii chmury obliczeniowej, która umożliwia łączenie mocy wielu serwerów, zapewniając wydajność i niezawodność działania potrzebną do zapewnienia usług o najwyższych parametrach. Hosting w chmurze oferuje większą szybkość działania, tzw. skalowalność zasobów oraz reakcję na awarię w ułamku sekundy. Niezawodny dostęp do strony w chmurze zapewnia kilkadziesiąt, a niekiedy kilkaset, działających jednocześnie maszyn. Tu nie ma mowy o żadnych przeciążeniach, bo tzw. load balancery od razu wykrywają zwiększony ruch i rozkładają go pomiędzy serwery dostępne w klastrze. Dzięki temu, niezależnie od pory dnia i nocy, wszystkie serwisy działają z maksymalną możliwą szybkością, a dostęp do nich jest stabilny i bezpieczny.

Atutem hostingu w chmurze jest również możliwość zastosowania bardzo szybkich procesorów z małą liczbą rdzeni obliczeniowych, za to z wysokim taktowaniem zegara. Takie procesory wszystkie zadania na stronie wykonują dużo szybciej, choć posiadają mniejszą liczbę rdzeni obliczeniowych.

Wszystkie te możliwości technologiczne zapewnia hosting w nazwa.pl.

Nowoczesne dyski, szybkie procesory

W chmurze nazwa.pl wykorzystywane są najszybsze dostępne procesory serwerowe Intel Xeon z taktowaniem 5 GHz, które dzięki zastosowaniu bardzo skutecznego chłodzenia mogą pracować ciągle z maksymalną wydajnością. Wraz z wdrożoną technologii łączy 100Gbps pomiędzy Centrami Danych czyni to hosting nazwa.pl najszybszym w Polsce.

Podczas gdy wiele firm hostingowych w kraju unowocześnia swoje serwery, wprowadzając hosting na dyskach SSD z interfejsem NVMe, nazwa.pl w swoich najnowszych serwerach dyski SSD NVMe już wycofała, zastępując je o wiele szybszymi dyskami Intel Optane 3D Xpoint.

Zmiana technologii umożliwiła ponad dziesięciokrotne skrócenie czasu potrzebnego zarówno do odczytu, jak również do zapisu informacji, znacząco usprawniając działanie wszystkich aplikacji wykorzystujących bazy danych.

O szybkości działania serwerów nazwa.pl można przekonać się samodzielnie, uruchamiając na nich test Vanilla Benchmark (https://github.com/vanilla-php/benchmark-php/blob/master/benchmark.php) i porównując uzyskane wyniki z rezultatami takiego samego testu, uruchomionego na serwerach innych firm hostingowych.

Co oferuje nazwa.pl?

Każdy z pakietów dostępnych na nazwa.pl zapewnia szybkie działanie i jest bezpiecznym rozwiązaniem, wspieranym przez profesjonalną obsługę techniczną 24/7. Mowa konkretnie o następujących wariantach: Hosting Cloud Basic (który jest najlepszy dla firmy na start), Hosting Cloud Start (najczęściej wybierany przez polskie firmy, polecany również przez redakcję technologiczną PC World) oraz Hosting Cloud Biznes (pakiet dla wymagających).

Najważniejsze parametry wspólne dla wszystkich opcji hostingowych to:

• Hosting w chmurze

• Dyski Intel Optane

• Dostęp przez SSH

• Poczta w wielu domenach

• Nielimitowana liczba domen obsługiwanych na serwerze

• System antyspamowy

• Antywirus

• Listy dyskusyjne

• Autoinstalator aplikacji

• Obsługa certyfikatów SSL

• Web Application Firewall na urządzeniach FortiGuard

• Funkcja Cron

Okres testowy w nazwa.pl, to aż 30 dni bezpłatnej weryfikacji jakości hostingu

Firma nazwa.pl udostępniła możliwość wykorzystania 30 dniowego okresu próbnego w każdym pakiecie hostingowym. Jednocześnie za przeniesienie usług od obecnego dostawcy do nazwa.pl nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.