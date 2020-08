Feed feedowi nierówny – dlaczego warto różnicować dane o produkcie?

Na początku uściślijmy, po co właściwie jest nam feed. Skoro wszystkie produkty są dostępne i opisane na naszej platformie sklepowej, to czy naprawdę jest sens zbierać te informacje do osobnego pliku?

Tak. W dużym skrócie: feed pełni rolę pośrednika pomiędzy nami a klientem, który napotka nasze produkty poza sklepem. Za pomocą jednego pliku możemy zareklamować się w różnych kanałach

marketingowych. Pokażemy zarówno najbardziej podstawowe informacje o naszym produkcie, jak i te wartościowe, które wyróżniają go spośród konkurencyjnych.

Nie powinno więc dziwić, że jeśli chcemy, aby nasze produkty w reklamach były zauważalne i generowały konwersję, ich opisy powinny być jak najlepiej zoptymalizowane i szczegółowe. Mówiąc inaczej: powinny zawierać atrybuty charakterystyczne dla danego produktu. Wprowadzenie samych obowiązkowych cech nie wystarczy – nie oczekujmy, że taki opis przyciągnie klienta do naszego sklepu. W każdej branży zawsze opłaca się dostosowywać informacje w pliku do produktów, które oferujemy. Nie tylko możemy zainteresować potencjalnego klienta, ale i wzbudzimy jego zaufanie aktualnymi i szczegółowymi opisami.

Przykładowe branże i cechy produktów

Niektóre z atrybutów są obowiązkowe w każdym feedzie (jak cena, dostępność, identyfikator produktu czy link do zdjęcia), ale jest wiele informacji, które warto dopisać, mimo że określa się je jako opcjonalne. O jakich przykładowych cechach mowa?

• Branża odzieżowa czy obuwnicza – marka, rozmiar, kolor, materiał czy fason.

• Branża zabawkowa (dla dzieci) – grupa wiekowa, producent, rodzaj zabawki czy liczba elementów.

• Branża elektroniczna – przeznaczenie produktu, specyfikacja technologiczna czy waga/rozmiary.

• Branża jubilerska – rozmiar, przeznaczenie produktu, materiał, kształt czy kolor.

• Branża spożywcza – data ważności, skład, objętość czy producent.

To tylko wybrane informacje, które warto umieścić w feedzie. W zależności od danego produktu takich cech będzie jeszcze więcej (np. w przypadku żywności często istotny bywa kraj pochodzenia, a w przypadku odzieży stan używany/nowy).

Indywidualny feed dla każdej branży, ale jeden plik dla wielu integracji

Choć w każdej branży feed produktowy powinien wyglądać inaczej, nie musi tak być w sytuacji, gdy te same produkty chcemy reklamować w różnych kanałach. Czasami prowadzimy przecież kampanie jednocześnie w GDN, na Facebooku, u zewnętrznych partnerów czy po prostu w wyszukiwarce Google. Optymalizowanie pliku dla każdego z osobna byłoby czasochłonne i monotonne.

Istnieją jednak rozwiązania, dzięki którym automatycznie zintegrujesz plik produktowy z wieloma różnymi kanałami marketingowymi. Przykładowo w Feedink wystarczy, że zaimportujesz swój feed w jednym z popularnych formatów (XML czy CSV), określisz, w jakich kanałach chcesz prowadzić kampanie… a system sam wyeksportuje pliki do dowolnego formatu! To wygodne rozwiązanie, które nie tylko oszczędza twój czas, ale i pozwala na systematyczne modyfikowanie i optymalizowanie pliku. Zyskasz pełną kontrolę nad swoim feedem!