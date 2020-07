Aby firma zaczęła zarabiać, musi też umieć oszczędzać. Jak to zrobić nie tracąc jednocześnie na efektywności? Jedyny skuteczny dziś sposób to postawienie na automatyzację - twierdzi Łukasz Otta, dyrektor ds. transformacji cyfrowej z Siemens Polska. Jak mówi, oznacza to nie tylko doraźne działania podjęte w wyniku COVID-19, lecz konsekwentne unowocześnianie firmy - dotyczy to zarówno wielkich korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorców.

Rozwiązań jest wiele - od ulepszenia komunikacji między pracownikami, analizy big data, poprzez internet rzeczy aż po roboty. Wybierając je warto brać przykład z tych, którym się udało, trzeba jednak pamiętać, że każda firma jest unikalna, co wymaga indywidualnej analizy w kontekście każdej z działalności.

Jednak im szybciej podjęta decyzja, tym lepiej - kto przegapi pierwszy krok ku automatyzacji, ten odpadnie w przedbiegach cyfrowego wyścigu.