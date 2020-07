Jak wskazał resort rozwoju w komunikacie, wsparcie tarczy antykryzysowej według stanu na 13 lipca to m.in. 20,91 mld zł w ramach zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowego.źródło: ShutterStock