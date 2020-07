Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu epidemii koronawirusa, mogą sięgać po pomoc Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także ubiegać się o wsparcie z urzędów marszałkowskich. Do dyspozycji są m.in. dotacje, kredyty, pożyczki, a także dopłaty do oprocentowania kredytów. Co istotne, skorzystanie z rządowych ulg i zwolnień do ZUS lub pozyskanie pieniędzy z urzędów pracy czy Polskiego Funduszu Rozwoju zazwyczaj nie wykluczają z ubiegania się o wsparcie z programów uzupełniających. Oczywiście tu też trzeba spełnić określone warunki.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rodzaj wsparcia: dotacje na kapitał obrotowy – program PARP

Dla kogo: średnie przedsiębiorstwa

Podstawowe wymogi:

przedsiębiorca odnotował min. 30-proc. spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19;

przedsiębiorca prowadził 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Forma i wysokość wsparcia:

bezzwrotna dotacja uzależniona od poziomu zatrudnienia – maksymalnie 429 827,49 zł przez 3 miesiące (przy zatrudnieniu na poziomie 249 pracowników).

brak wkładu własnego.

Cel/Na co można wykorzystać: zaspokojenie bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania.

Gdzie złożyć wniosek: elektronicznie, w systemie LSI1420

Budżet działania: 2,5 mld zł

Ważne! Nabór trwa od 15 czerwca do 31 lipca lub do wyczerpania środków.

