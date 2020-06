Nadrenia Północna-Westfalia: doskonała lokalizacja dla polskich przedsiębiorstw do inwestowania w Niemczech

artykuł sponsorowany

Nadrenia Północna-Westfalia należy od lat do najchętniej wybieranych przez firmy zagraniczne – a zwłaszcza polskie – lokalizacji inwestycyjnych w Europie. Dla nich Nadrenia Północna-Westfalia to synonim sukcesu, land otwarty na innowacje, kosmopolityczny i zachęcający do inwestycji.