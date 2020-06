"Filary inwestycyjne, filary rozwojowe Polski powoli wracają na swoje tryby" - powiedziała minister rozwoju w środowej rozmowie z portalem samorządowym PAP.

Emilewicz zakłada, że scenariusz umiarkowanie optymistyczny dla Polski na ten rok się spełni - tzn. że polska gospodarka będzie tą, która najmniej ucierpi na skutek pandemii. W tym roku "spadek PKB nie będzie wyższy niż 4,3 proc., może 4,7 proc., a w przyszłym roku gospodarka odbije o 4-4,1 proc." - wskazała. Zastrzegła, że w obecnej sytuacji koniec roku jest trudny do przewidzenia.

Minister zaznaczyła, że z gospodarcza koniunktura się poprawia. "Poziom konsumpcji - w ubiegłym tygodniu, kiedy na niego patrzyliśmy w Polsce - jest porównywalny do tego ze stycznia bieżącego roku" - przypomniała. Zwróciła uwagę na "stosunkowo dobry" poziom optymizmu inwestorów i zarządzających w Europie.

Emilewicz podkreśliła, że największą kwotą, jaka co roku trafia na polski rynek, są środki z zamówień publicznych. "W ubiegłym roku to było prawie 200 mld zł. Stąd tak istotna wartość funduszy inwestycyjnych" - powiedziała. Wyraziła nadzieję, że one "tętno naszej gospodarki nie tylko utrzymają, ale i podniosą".