Serdecznie zapraszamy 3 lipca br o godzinie 11:00 na debatę online:

Kobiety w nowej cyfrowej rzeczywistości

Pandemia przeorała gospodarczy krajobraz świata i wprowadziła bezprecedensowy poziom niepewności, co do przyszłości firm i ich pracowników. Od czasów niesławnego Wielkiego Kryzysu lat 30 XX w. do grona pracowników dołączyły również kobiety, tworząc silne zaplecze wzrostu gospodarczego. O ile tamten kryzys zwiększył zatrudnienie kobiet (w USA np. wzrosło ono z 10,5 mln w 1930 do 13 mln w 1940 r.), o tyle obecny kryzys - jak słusznie zauważają autorki raportu “Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej” - może tę feminizację gospodarki zmniejszyć. W Polsce aż 3 mln kobiet pracuje w sektorach, w które pandemia uderza najsilniej - chociażby w sektorze handlu detalicznego, gdzie stanowią one aż 75 proc. całej siły roboczej. Negatywne oddziaływanie kryzysu na kobiety jest o tyle silniejsze, że w stopniu nieporównywalnie większym niż mężczyźni obciążone są obowiązkami opiekuńczymi. Pozostawienie kobiet samym sobie, bez wskazówek, jak odnaleźć się w post-pandemicznym świecie byłoby zaniedbaniem - zwłaszcza, że już dzisiaj można identyfikować kompetencje coraz bardziej przydatne i coraz bardziej zbędne. Kryzys przyspiesza np. transformację cyfrową w firmach, co oznacza że łatwiej w staraniach o pracę będą miały osoby znające podstawy oprogramowania, ale przyspiesza także automatyzację usług, co oznacza, że będzie maleć popyt na pracę w handlu bezpośrednim. Refleksja nad kobietami-pracownicami w kontekście polskiego rynku pracy musi brać pod uwagę fakt, że ich aktywność zawodowa mimo, że od 2007 r. znajdowała się w trendzie wzrostowym, wciąż była poniżej europejskiej średniej.

Zagadnienia, które będziemy poruszać w trakcie spotkania

1. Jaki jest kierunek zmian na rynku pracy wywoływanych przez pandemiczny kryzys gospodarczy?

2. Jakie szanse i korzyści z perspektywy kobiet na rynku pracy powodują te zmiany, a jakie niosą zagrożenia?

3. Jakie działania powinny zostać podjęte jak najszybciej, aby załagodzić negatywne skutki kryzysu?

Uczestnikami debaty będą:

Beata Jarosz, inicjatorka kampania Woman Update, Prezes Future Collars

dr hab. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzająca DELab, UW, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, autorka raportu „Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w post-covidowej rzeczywistości”

Karol Okoński, Dyrektor Zarządzający, Cyberbezpieczeństwo, PwC