Propozycje dla nowych klientów korzystających z produktów leasingowych Volkswagen Financial Services bazują na rozszerzonej ofercie finansowej z elementami ubezpieczeń. W różnym zakresie obejmuje ona marki Grupy Volkswagen w Polsce: Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT i Volkswagen Samochody Dostawcze.

- Nadszedł najlepszy czas na zakup nowego samochodu wybranej marki z Grupy Volkswagen. Oferta finansowa VWFS jest wyjątkowo atrakcyjna i daje klientom szeroki pakiet korzyści. – mówi Daria Zielaskiewicz, Dyrektor Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services.

Wartościowym „prezentem na start” jest oferta spłaty za klienta pierwszych rat leasingu, wybranego spośród produktów finansowych VWFS. Ten koszt pokrywają marki: nie jest on w żadnej formie przerzucany na klienta i nie zwiększa pozostałych miesięcznych rat. Trzy pierwsze raty za biznesowego nabywcę zapłaci marka Volkswagen przy umowie leasingu na samochód osobowy, a dwie – przy leasingu pojazdu dostawczego. Spłatę dwóch pierwszych rat deklaruje także marka Audi.

- Jednym ze znaczących dla firm kosztów jest zwykle ubezpieczenie nowego samochodu. Przy finansowaniu osobowego Volkswagena wybranymi produktami leasingowymi i kredytowymi VWFS, klienci otrzymują ubezpieczenie komunikacyjne samochodu na pierwszy rok za złotówkę. – wskazuje Daria Zielaskiewicz z Volkswagen Financial Services.

Oprócz tego VWFS razem z marką Audi klientom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oferuje ubezpieczenie od utraty pracy. – Takie ubezpieczenie wprowadzamy także przy leasingu osobowych i dostawczych Volkswagenów. W razie utraty pracy klientowi zostanie wypłacone świadczenie równe racie leasingu, nawet przez 6 miesięcy. – opisuje Daria Zielaskiewicz.

Volkswagen Financial Services z marką Volkswagen wprowadza również atrakcyjne stawki na pakiety przeglądów dla pojazdów marki. W przypadku modeli dostawczych, pakiety, które umożliwiają bezgotówkowe przeglądy w dowolnej Autoryzowanej Stacji Obsługi marki w Polsce są dostępne za 2.490 zł na okres 3 lat lub do przebiegu 100 tys. km. Atrakcyjne stawki pakietów przeglądów obowiązują również przy serwisowaniu osobowych Volkswagenów (od 39 zł).

Dodatkowym „buforem bezpieczeństwa” dla klientów jest możliwość rozwiązania umowy leasingu bez żadnych kosztów. – Jeżeli przedsiębiorca lub prywatny nabywca w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy leasingu wykaże, że jego sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła, będzie mógł rozwiązać tę umowę bez konsekwencji finansowych. – wyjaśnia Daria Zielaskiewicz, Dyrektor Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services.– Wystarczy jedynie wpłacić od 5 do 10 proc. opłaty wstępnej (w zależności od marki) i terminowo uregulować pierwszą ratę leasingu. – dodaje ekspertka VWFS.

Aby skorzystać z możliwości rozwiązania umowy leasingu, należy od co najmniej 2 lat prowadzić działalność gospodarczą lub być zatrudnionym na umowę o pracę. Oferta jest dostępna dla firm i klientów indywidualnych w markach Audi i ŠKODA, a wyłącznie dla przedsiębiorców w przypadku umów na dostawcze modele Volkswagena oraz SEAT-y.

- Wszystkie te rozwiązania tworzą wyjątkowo atrakcyjną ofertę dla klientów marek samochodowych Grupy Volkswagen, korzystających z różnych produktów leasingowych Volkswagen Financial Services. To oferta, która na polskim rynku nie ma sobie równych, dlatego właśnie teraz warto wybrać się na samochodowe zakupy. – podsumowuje Dyrektor Daria Zielaskiewicz z Volkswagen Financial Services.