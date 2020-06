"Tarcza antykryzysowa działa. Wypłacono z niej już, w tym z tarczy finansowej, pomoc o wartości ponad 86 mld zł. Na bieżąco monitorujemy jednak sytuację. Ciągle pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące. Efektem tego jest kolejna ustawa pakietowa, która po głosowaniach w Senacie wraca do Sejmu" - powiedziała cytowana w komunikacie Emilewicz.

Wicepremier odniosła się w ten sposób do przegłosowanej w czwartek w Senacie Tarczy Antykryzysowej 4.0. Ustawa wraca teraz do Sejmu. Za podjęciem uchwały w tej sprawie, wraz z poprawkami, głosowało w czwartek 91 senatorów, przeciw było trzech, od głosu wstrzymały się też trzy osoby.

Jak informuje w komunikacie wicepremier Emilewicz, propozycje wypracowane zostały w dialogu z przedstawicielami pracowników.

"Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami. Proponujemy rozwiązania dla firm zmagających się z bezprecedensowym kryzysem, aby ułatwić im przetrwanie i ocalenie możliwie dużej liczby miejsc pracy" - dodała szefowa resortu rozwoju.

W komunikacie ministerstwa wskazano, że najważniejsze rozwiązania w Tarczy 4.0 to czasowa, zwiększona ochrona polskich firm - w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE, osłona finansowa dla samorządów, ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających, dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm, łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania.

Resort rozwoju podkreślił, że jego głównym celem, przy opracowywaniu nowych rozwiązań, jest obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.

Projekt ustawy o Tarczy 4.0 przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z m.in. KPRM, MAP, MF, MRPiPS, MSWiA, MS, BGK, UOKiK, UKNF, ZUS i UZP.