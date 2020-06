Samochód z Internetu? Jeszcze do niedawna mało kto zwracał uwagę na sprzedaż aut online. Jednak sytuacja w jakiej się znaleźliśmy szybko zweryfikowała dotychczasowe poglądy i wymusiła zmiany. Jak grzyby po deszczu wyrastają pomysły na przyciągnięcie potencjalnych klientów. W tym wirtualnym gąszczu na pierwszy plan wysuwa się ŠKODA.

ŠKODA, wspólnie z Volkswagen Financial Services, zaoferowała w Polsce samochody przez Internet jeszcze zanim stało się to popularne. Czeska marka już ponad rok temu uruchomiła samochodowy salon online z prawdziwego zdarzenia, który pozwala na zamówienie czterech kółek bez opuszczania kanapy https://sklep.skoda-auto.pl. Obecnie w internetowym sklepie ŠKODY jest około 1000 aut dostępnych od ręki i z rabatami sięgającymi nawet 10 tys. zł. Można wybierać od Fabii, przez Scalę, Octavię i Superba po SUV-y, jak Kamiq, Karoq czy Kodiaq.

Niezależnie, czy nowego auta szuka osoba prywatna, czy też przedsiębiorca - wszystko uda się załatwić klikaniem, bez wychodzenia domu. ŠKODA w jednym miejscu umożliwia nie tylko zamówienie samochodu, ale również uzyskanie finansowania wybranego modelu. Co ważne, osobom prywatnym także proponuje leasing, który do niedawna był oferowany wyłącznie firmom. Dzięki temu klient indywidualny, podobnie jak biznesowy, może na określonych przez siebie warunkach wziąć samochód w leasing i to bez angażowania własnych pieniędzy (opłata wstępna może wynieść nawet 0 proc.).

– W ŠKODA Leasing Niskich Rat miesięczne raty są wyjątkowo niskie. A to dlatego, że klient – zarówno biznesowy, jak i osoba prywatna - spłaca jedynie przewidywaną w okresie kontraktu utratę wartości pojazdu, a nie całą jego cenę. W efekcie raty mogą być nawet o połowę niższe niż w klasycznych produktach finansowych. Dodatkowo dostępny jest też atrakcyjny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, Assistance – powiedział dziennik.pl Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej w Volkswagen Financial Services.

Pod koniec umowy (trwającej od 2 do 4 lat) klient decyduje, czy woli zwrócić auto do dilera i zmienić je na nowy model ŠKODY, czy np. spłacić jednorazowo pozostałą wartość samochodu i dalej go użytkować. Korzystniej jest jednak po prostu zamienić samochód na nowy. ŠKODA Leasing Niskich Rat pozwala także na nieco większą swobodę. W internetowym salonie można wybrać znacznie droższe auto, w tym takie z wyższego segmentu, a raty leasingowe mogą być i tak niższe niż w przypadku tańszego modelu w klasycznym leasingu. Takie finansowanie pozwala również „zaszaleć” przy konfiguracji samochodu – rata za wymarzony model wzrośnie bardzo niewiele, nawet przy wybraniu mocniejszego silnika i znacznie bogatszego czy nietypowego wyposażenia. Co więcej, ŠKODA Leasing Niskich Rat eliminuje kłopot z odsprzedażą takiego pojazdu po kilku latach na rynku wtórnym, ponieważ kontrakt gwarantuje możliwość zwrotu auta na zakończenie okresu finansowania. A jeśli ktoś nie jest pewien, który model czeskiej marki wybrać, to zawsze może porozmawiać online z ekspertem Wirtualnego Salonu ŠKODY https://www.skoda-auto.pl/oferta/salon-online-skody. Doradca udzieli wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych aut, ich wyposażenia i akcesoriów.

Oferta ŠKODA Leasing Niskich Rat na specjalnych, korzystniejszych warunkach, dostępna jest wyłącznie przez sklep internetowy ŠKODY. I tylko online może z niej skorzystać klient indywidualny. Cały proces począwszy od wybrania modelu samochodu, a kończąc na uzyskaniu zgody na leasing odbywa się w Internecie. Po spełnieniu formalności, dostawa auta pod dom pozostaje do ustalenia z wybranym dealerem ŠKODY.

Jak wyglądają internetowe zakupy w praktyce? Z kalkulatora dostępnego na stronie sklepu wynika, że np. SUV ŠKODA Kamiq w wersji Ambition, z dynamicznym silnikiem 1.0 TSI/115 KM, w ofercie online ŠKODA Leasing Niskich Rat po wpłaceniu 10 proc. jego wartości jest dostępny za niecałe 700 zł netto miesięcznie (dla umowy na trzy lata i łącznego limitu przebiegu 60 tys. km w tym okresie). W przypadku tego modelu możliwy jest upust do 7000 zł z okazji 125 rocznicy marki ŠKODA.

Aby pokazać, jak niewielkie mogą być raty w internetowej ofercie ŠKODA Leasing Niskich Rat zajrzyjmy na wyższą półkę i weźmy o klasę większego SUV-a w gamie marki. Z kalkulatora wynika, że ŠKODA Karoq 1.0 TSI/115 KM Ambition na „dzień dobry” jest tańsza o 7 tys. zł dzięki ofercie na 125 lat marki. Przy wpłacie 10 proc. ceny dostępna już za ok. 800 zł netto miesięcznie, w przypadku kontraktu na trzy lata i łącznego przebiegu 60 tys. km. Różnica w kosztach niewielka, a można cieszyć się jeszcze przestronniejszym SUV-em.

Jak włożyć ŠKODĘ do koszyka?

Cały proces, począwszy od wybrania modelu samochodu, a kończąc na uzyskaniu pozytywnej decyzji leasingowej odbywa się online i można go zrealizować korzystając ze smartfona czy laptopa.

1. Wyszukiwarka pomoże wybrać i dopasować samochód do oczekiwań klienta. Następnie w dostępnym online kalkulatorze należy określić preferowaną wysokość rat, regulując wysokość opłaty wstępnej, czas trwania umowy oraz roczny limit kilometrów. Teraz można włożyć ŠKODĘ do koszyka.

2. Żeby zarezerwować wybrane auto należy wpłacić 3 tys. zł, które są później odliczane od ostatecznej ceny samochodu lub zwracane w przypadku anulowania zamówienia. Warunki są więc proste i przejrzyste.

3. Następny krok, to złożenie wniosku leasingowego, oczywiście online. Decyzja jest przesyłana na adres e-mail lub można sprawdzić ją w panelu klienta. Nie trzeba wychodzić z domu.

4. Odbiór zamówionego auta pozostaje do ustalenia z wybranym dealerem ŠKODY.

Volkswagen Financial Services równie wygodne i bezpieczne rozwiązania finansowe dostępne na nowoczesnych platformach internetowych zaoferuje w najbliższym czasie także w przypadku samochodów osobowych marki Volkswagen oraz SEAT.