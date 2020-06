Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i nagły rozwój ogólnoświatowej pandemii wywołały globalny kryzys gospodarczy. Wielu przedsiębiorców stanęło przed widmem utraty płynności finansowej. Niezbędne okazało się pilne wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę rynku pracy przez skutkami kryzysu. Do branż bezpośrednio nim dotkniętych zaczęły stopniowo dołączać te, które dopiero po pewnym czasie odczuły konsekwencje spowolnienia globalnej ekonomii. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców rząd wprowadził programy pozwalające na zdobycie finansowania w tym trudnym okresie. Wsparcie pracodawców już pozwoliło na przynajmniej częściowe zachowanie stanu zatrudnienia. Dodatkowe środki przyczynią się nie tylko do wsparcia kondycji finansowej firm, lecz także pozwolą – w dłuższej perspektywie – na pobudzenie polskiej gospodarki do wzrostu. Ich skutki powinny zatem okazać się długofalowe. Poniżej omawiamy narzędzia, z których wciąż mogą korzystać polscy przedsiębiorcy. Zasady udzielenia wsparcia różnią się od siebie, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się każdemu z nich.

Omówimy następujące zagadnienia:

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionego

Mikropożyczka dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Świadczenie postojowe z ZUS dla przedsiębiorców i samozatrudnionych

Zwolnienie ze składek dla płatników

Ulgi w spłacie składek na ubezpieczenia

Odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę

Tarcza Finansowa PFR – podstawowe informacje

Tarcza Finansowa PFR dla mikroprzedsiębiorców

Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich przedsiębiorców

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm

Tarcza finansowa realizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA

Wydłużenie terminu wpłaty zaliczek na PIT

Zwolnienie z PIT i ZUS dotyczące zakwaterowania i wyżywienia

Zwolnienie z PIT i ZUS świadczeń postojowych

Zwiększone limity kwot wolnych od PIT

Co ma zrobić przedsiębiorca, który nie otrzyma wsparcia

