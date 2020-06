"Alembik Polska to nowo powstała spółka. Będziemy chcieli uruchomić Alkoteki w 10 miastach w których rozpoczniemy produkcję wódek kraftowych pod marką 'Palikot'. Na miejscu będzie można również zakupić piwo kraftowe, wino czy coś zjeść, a także zakupić różne inne mocne alkohole. Pierwsze trzy lokalizacje już mamy wybrane i będzie to Lublin, Cieszyn, a jedna lokalizacja znajduje się na Podlasiu. Zostały już także zamówione pod nie odpowiednie urządzenia alembiki do destylacji" - powiedział Palikot podczas wideokonferencji.



Dodał, że umowa na zakup kolejnych 5 urządzeń zostanie podpisana w przyszłym tygodniu.



"Jeżeli uda nam się pozyskać odpowiednią kwotę, to zamierzamy 1,5 mln zł przeznaczyć na zakup 10 alembików i 1,5 mln zł na wyposażenie lokali. Pozostałe środki wydamy m.in. na sprzęt do wyszynku piwa (tapy) do 10 lokali, stworzenie aplikacji oraz na akcyzy, marketing, import czy środki obrotowe. W rozwój spółki zaangażowałem również własne prywatne pieniądze" - powiedział też Palikot.



Uruchomienie pierwszych trzech lokali nastąpi do końca br., zaś pozostałych 6 punktów ruszy do końca III kwartału 2021. Kluczowym wyposażeniem każdej z Alkotek będzie alembik służący do destylacji okowity, ginów i innych alkoholi. Każdy lokal będzie wytwarzał inny rodzaj jakościowego destylatu w limitowanych ilościach (do 800 butelek miesięcznie). Produkt będzie sprzedawany na miejscu, a także w siostrzanych lokalach, a także online, za pośrednictwem partnerów spółki.



Strategia Alembik Polska zakłada osiągnięcie w 2021 roku przychodów w wysokości 12 mln zł, w tym 5,7 mln zł ze sprzedaży destylowanych w Alkotekach oraz podwojenie tych wartości już w 2022 roku. Spółka oczekuje osiągnięcia zysku netto w przyszłym roku na poziomie 1,9 mln zł oraz blisko 3,9 mln zł w roku kolejnym, podano w materiałach prasowych.



Inwestor powierzył promocję swojej zbiórki platformie Crowdway.pl, która wspierała jego kampanię crowdfundingu udziałowego dla spółki Tenczyńska Okovita (zebrane 4,18 mln zł) i Tenczynek Bezalkoholowe (zebrane 4,176 mln zł).



"Sukcesy poprzednich kampanii pokazały poparcie dla jego projektów w branży alkoholowej, a postępy w realizacji strategii spółek Tenczyńska Okovita i Tenczynek Bezalkoholowe potwierdzają wartość tej marki nazwiska 'Palikot'. Nowy projekt również przedstawia się bardzo interesująco" - powiedział prezes Crowdway.pl Jakub Niestrój, cytowany w komunikacie.