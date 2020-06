Codziennie w polskich aptekach pojawia się ponad dwa miliony pacjentów.

Obecnie - w dobie pandemii - wielu zaczęło dostrzegać istotną rolę farmaceutów. Często też to właśnie farmaceuta służył radą na temat przyjmowania leków, którą do niedawna służyli lekarze.

W Sejmie właśnie trwają prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty, która ma wzmocnić uprawnienia aptekarzy. Jak to wpłynie na rynek apteczny? I czy uda się w końcu zakończyć spór pomiędzy sieciami aptecznymi a indywidualnymi farmaceutami? Rozmawiamy o tym z Adamem Błażeczkiem, dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Gemini Polska.