"Z badań, wśród wielu polskich wynika, że aż 60% polskich musiała zmniejszyć zakres działalności w dobie koronawirusa, ale aż 57% polskich firm […] otrzymało wsparcie już dzisiaj od państwa polskiego" - powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej na terenie firmy Monolit w Zambrowie.



Podkreślił, że ponad 150 tys. firm skorzystało już z programu tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, a kolejne m.in. z tarczy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).



"Już dzisiaj bezpośrednio 2,5 mln miejsc pracy, a dodatkowo ponad kolejne 2 mln - poprzez ulgi w ZUS, ulgi w płatnościach, dotacje - są uratowane i ratowane" - powiedział Morawiecki.

"Dwa miesiące temu, w marcu o tej porze 28% firm mówiło, że będzie musiało zwalniać pracowników, dzisiaj to jest 8% firm. To ciągle za dużo o 8%, ale […] udało nam się tę sytuację ustabilizować" - wskazał premier.



Z danych przedstawionych na konferencji wynika, że w ramach tarczy pomocowej Banku Gospodarstwa Krajowego udzielono dotychczas 8,7 tys. gwarancji na łączną kwotę 5,4 mld zł. Największe wsparcie trafiło do firm w woj. mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Łączny potencjał kredytów z tarczy pomocowej BGK to 120-130 mld zł.



Na konferencji podano także, że w ramach tarczy finansowej udzielono wsparcie w wysokości 31 mld zł, a w ramach tarczy antykryzysowej 11,3 mld zł (z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowych Urzędów Pracy).