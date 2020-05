Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że dzięki zastosowaniu szeregu działań zabezpieczających nastąpiło wypłaszczenie krzywej zachorowań na COVID-19, jednak pandemia wciąż trwa. Pojedyncze duże ognisko nowych zachorowań może zniweczyć efekty dotychczasowych poświęceń całego społeczeństwa – w tym przedsiębiorców – i spowodować ponowne zamrożenie działalności gospodarczej na długie tygodnie, a nawet miesiące. W takim przypadku nawet najlepsza tarcza antykryzysowa nie zapobiegłaby fali masowych upadłości. FPP chce upowszechniać najlepsze praktyki z zakresu bezpiecznego funkcjonowania firm w warunkach zahamowanej, lecz jeszcze ostatecznie nie przezwyciężonej epidemii. Federacja ogłasza konkurs na firmę najlepiej przygotowaną do prowadzenia działalności w obliczu zagrożenia pandemią, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony dla pracowników i klientów. Wyróżnione przedsiębiorstwa otrzymają tytuł „Strefa Bezpieczna od COVID-19”. Zgłoszenia można nadsyłać na adres: e-mail: konkurs@federacjaprzedsiebiorcow.pl

„Skutki działania jednego przedsiębiorcy w obecnej sytuacji mają konsekwencje dalece wykraczające poza jego firmę. Dlatego też tak ważne jest, aby każdy przedsiębiorca działał teraz w poczuciu odpowiedzialności nie tylko za przyszłość własnej firmy, lecz również całej swojej branży. W Federacji Przedsiębiorców Polskich chcemy upowszechniać najlepsze praktyki z zakresu bezpiecznego funkcjonowania firm w warunkach zahamowanej, lecz jeszcze ostatecznie nie przezwyciężonej epidemii. W związku z tym ogłaszamy konkurs na firmę najlepiej przygotowaną do prowadzenia działalności pod zagrożeniem pandemii przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony dla pracowników i klientów. Nagrody będą przyznawane w kategoriach przyporządkowanych do poszczególnych branż, a wyróżnione przedsiębiorstwa otrzymają tytuł „Strefa Bezpieczna od COVID-19”. Zachęcamy do udziału w naszym konkursie, który może pokazać i potwierdzić potencjalnym klientom i partnerom biznesowym wdrożony przez przedsiębiorcę wysoki standard bezpieczeństwa w obecnej nadzwyczajnej sytuacji. Doceniamy tych, którzy troszczą się nie tylko o siebie” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Wybuch pandemii koronawirusa sprawił, że ogromny produktywny potencjał polskich firm musiał zostać gwałtownie pozostawiony w zawieszeniu, aby chronić zdrowie i życie nas wszystkich. Koszty zamrożenia gospodarki są przytłaczające dla kraju – zgodnie z szacunkami Federacji Przedsiębiorców Polskich traci z tego powodu prawie 2,2 mld zł PKB dziennie. Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz z Konfederacją Lewiatan uruchomiły licznik strat spowodowanych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem COVID-19.

Bezprecedensowa sytuacja obserwowalna jest także na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw, które nie mogą tak, jak dotychczas sprzedawać swoich produktów i usług, a jednocześnie muszą w dalszym ciągu ponosić koszty stałe swojej działalności.

Wypłaszczenie krzywej zachorowań otwiera szansę na odmrażanie aktywności gospodarczej i stopniowy powrót do normalności, dając nadzieje na przezwyciężenie obecnego kryzysu. Ważne jest jednak jej odpowiedzialne wykorzystanie. Od niedawna część z przedsiębiorców może już wznawiać swoją działalność, ponownie zaspokajając i odpowiadając na potrzeby swoich klientów, a w nadchodzących dniach i tygodniach do tego grona będą dołączać kolejne branże.

