Jak poinformowało w środę ministerstwo rozwoju, ARP uruchamia zapowiedziane w tarczy antykryzysowej wsparcie dla firm z branży transportowej oraz sektora MŚP 1,7 mld zł przeznaczono na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii SARS-CoV-2.

Emilewicz mówiła w środę podczas konferencji, że działa już strona internetowa uruchomiona przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przez którą przedsiębiorcy tej branży mogą składać wnioski w ramach dwóch instrumentów - leasingowego i pożyczkowego".

"Uruchamiany przez nas dziś mechanizm, to dodatkowe, celowane do branży transportowej wsparcie. dzięki tej formie, która proponujemy, firmy transportowe, które znalazły się w trudnej sytuacji będą mogły uzyskać refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. (...) Okres finansowania może trwać nawet do 6 lat. Będą mogli z tego korzystać zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i małe i średnie firmy" - poinformowała wicepremier.

"Dodatkowo dziś ARP uruchamia inny instrument adresowany do małych i średnich firm, nie tylko z branży transportowej - są to pożyczki obrotowe na wypłatę wynagrodzeń. Te pożyczki pozwolą pokryć koszty wynagrodzenia netto w firmach przez okres do 2 lat. Wynagrodzenia te będą trafiać bezpośrednio na konta pracowników" - dodała.

"Zdajemy sobie sprawę, że ponad 70 proc. floty transportowej w firmach transportowych to flota, która jest leasingowana, a zatem dzisiaj małe i średnie firmy, które znalazły się w kłopotach, będą miały istotne problemy ze spłatą należności leasingowych, stąd propozycja Agencji Rozwoju Przemysłu, która uruchamia własny instrument ARP Leasing, który będzie wspierał firmy w spłacie należności" - zaznaczyła.

Wyjaśniła, że chodzi o firmy, które "na koniec 2019 r. były firmami w dobrej kondycji finansowej, a w których kryzys związany z rozwojem pandemii rzeczywiście sprawił, że straciły zdolność do spłaty tych należności".

ARP Leasing - to kolejny instrument uruchamiany przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej.

"Łącznie w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej na pomoc polskim przedsiębiorcom i pracownikom przeznaczamy już ponad 300 mld zł - to jest największa kwota pomocy publicznej, jaka trafia na rynek od 1989 r. To największa pomoc w historii współczesnej Polski" - zaznaczyła.

"Niemal 3 mln wnioskodawców złożyło wnioski do różnego rodzaju pomocy, którą oferujemy - od zwolnienia ze składek na ZUS, poprzez dopłaty do wynagrodzeń, pożyczki, czy wreszcie wnioski o kredyty częściowo umarzalne w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju" - dodała.

"Wartość wypłaconych świadczeń na 5 maja to już niemal 4 mld zł, ponad 37 tys. firm otrzymało łącznie prawie 8 mld zł subwencji w ramach Tarczy Finansowej - przedsiębiorstwa zatrudniają prawie 400 tys. pracowników. To stała pomoc, która w niespełna miesiąc została przetransferowana. (...) Ten pieniądz już realnie do gospodarki trafił" - powiedziała wicepremier.