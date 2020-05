Drodzy Przedsiębiorcy,



Epidemia Covid-19 sprawiła, że potencjał rozwoju polskich firm został gwałtownie wyhamowany. Koszty zamrożenia gospodarki są przytłaczające. W skali kraju, zgodnie z naszymi szacunkami, tracimy prawie 2,2 mld zł PKB dziennie. Szczególnie odczuwalne jest to na poziomie tych przedsiębiorstw, które nie mogą sprzedawać produktów i usług, a jednocześnie muszą ponosić stałe koszty swojej działalności.



Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom udało się opanować wzrost zachorowań. Koszty ponieśliśmy wszyscy, jednak dzięki temu powstała możliwość odmrożenia aktywności gospodarczej i stopniowego powrotu do normalności. Daje to nadzieję na przezwyciężenie gospodarczego kryzysu. Część przedsiębiorców może już wznawiać działalność, odpowiadając na codzienne potrzeby swoich klientów. W nadchodzących dniach i tygodniach będą dołączać do nich kolejne branże.



Apelujemy do Was o rozsądne i odpowiedzialne wykorzystanie tej szansy.



Epidemia COVID-19 wciąż trwa. Potrzebne są odpowiedzialność, wyobraźnia i rozwaga.



Obecne działania przedsiębiorców mają konsekwencje dalece wykraczające poza ich firmy. Nowe ogniska zachorowań mogą zniweczyć efekty dotychczasowych poświęceń. Skutkiem może być ponowne zamrożenie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nawet najlepsza tarcza antykryzysowa nie zapobiegnie fali upadłości. Dlatego ważne jest, aby każdy przedsiębiorca działał odpowiedzialnie, nie tylko wobec własnej firmy, lecz także całej branży oraz społeczeństwa.



Federacja Przedsiębiorców Polskich propaguje najlepsze praktyki bezpiecznego funkcjonowania firm w warunkach pandemii. Ogłaszamy konkurs na firmę najlepiej przygotowaną do prowadzenia działalności w obecnych warunkach przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony pracowników i klientów. Nagrody będą przyznawane dla poszczególnych branż. Wyróżnione przedsiębiorstwa otrzymają tytuł #StrefaBezpiecznaOdCOVID19.



Zachęcamy do udziału w konkursie. Naszym celem jest pokazanie klientom oraz partnerom biznesowym, w jaki sposób wdrożenie wysokich standardów bezpieczeństwa może przełożyć się zarówno na ekonomiczny sukces, jak i wzrost społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.



Doceń tych, którzy troszczą się nie tylko o siebie!

Marek Kowalski,



Przewodniczący Federacji Pracodawców Polskich



Wyślij zgłoszenie na adres: konkurs@federacjaprzedsiebiorcow.pl

Sprawdź zasady konkursu na www.federacjaprzedsiebiorcow.pl

