To, co od razu rzuca się w oczy przy okazji oferty kredytowej banku Citi Handlowy, to brak opłat za:

• uruchomienie kredytu firmowego w rachunku bieżącym;

• rozpatrzenie wniosku kredytowego;

• brak opłat od niewykorzystanego limitu,

• wcześniejszą spłatę kredytu.

Co więcej, ofertę banku Citi Handlowy charakteryzuje brak opłat związanych rachunkiem bankowym, który jest nieodłącznym elementem uruchamianego kredytu. W opcji dla Citi dla firm nie zapłacimy zatem ani złotówki za:

• prowadzenie rachunku przez okres dwunastu miesięcy lub dłużej przy odnowieniu kredytu;

• za opłatę miesięczną za kartę debetową wydaną do rachunku.

• wszystkie przelewy zewnętrzne w PLN w Citibank Online,

Czy warto skorzystać z oferty CITI?

Odpowiedź jest następująca: miesięczny koszt kredytu to tylko 5,83 zł od każdego 1000 zł wykorzystanego limitu przy kwocie 150 tys. zł a od niewykorzystanego limitu wynosi 0 zł. Wygląda to na bardzo ciekawą propozycję zarówno od strony parasola bezpieczeństwa lub możliwości zapewniania płynności finansowej firmy w obecnej sytuacji.

Jak wygląda proces?

Wszystko możemy załatwić zdalnie – bez wychodzenia z domy.

Sam proces uruchomienia kredytu jest skonstruowany tak, aby nie trzeba było tracić cennego czasu na załatwianie formalności w oddziale banku. Wniosek kredytowy wypełnia się online, natomiast właściwą umowę podpisuje podczas wizyty kuriera. Prawda, że proste?

Co więcej, sama dokumentacja wymagana do złożenia wniosku kredytowego ograniczona została do minimum. Nie jest zatem konieczne przedstawianie faktur i biznesplanów. Sam kredyt klient otrzyma bez zabezpieczeń oraz poręczycieli.

Wybierając ofertę kredytową Citi Handlowy wraz z rachunkiem można swobodnie dokonywać transakcji walutowych, w tym polecenia zapłaty SEPA Direct Debit. Umożliwia ono firmom, które posiadają konto bankowe na terenie kraju położonego w regionie SEPA, ściągnięcie środków w walucie euro z kont klientów z krajów europejskich. Dodatkowym atutem konta firmowego Citi Handlowy jest także możliwość otwarcia aż 39 rachunków w pomocniczych w różnych walutach (PLN, EUR, USD, CH, GBP, DKK, SEK, CZK, NOK, CAD, AUD, HUF).

Oczywistym jest, że zarządzać swoimi firmowymi finansami będziesz można za pomocą konta internetowego. Co jednak szczególnie istotne, w Citi Handlowy jest też możliwość połączenia konta osobistego z tym przypisanym do firmy. Oznacza to, że wystarczy jedno logowanie do Citibank Online, aby mieć pod kontrolą wszystkie swoje fundusze.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.online.citibank.pl/formularz/msp/kredyt/?prid=infor