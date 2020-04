Jak wyjaśniła, roboty kafarowe polegają na pogrążaniu ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Trwają tam także roboty pogłębiarskie i prace zasypowe. W miejscu, gdzie powstaje kanał żeglugowy trwają wykopy, a urobek z nich jest transportowany i hałdowany w południowej części przekopu. Zostanie wykorzystany do budowy obwiedni sztucznej wyspy.

"Zakończyliśmy już budowę drogi dojazdowej do tymczasowego nabrzeża przeładunkowego. To tu będą dostarczane drogą morską i rozładowywane transporty materiału koniecznego do realizacji projektu. Wykonujemy też prace związane z umocnieniem powstałej grobli. Wbiliśmy już pale pod podpory mostów południowego i północnego"- powiedział kierownik budowy konsorcjum NDI/Besix Dominik Wróblewski.

Na budowie wykonano kolejne prace elektryczne i techniczne. Zakończono przewierty, by usunąć kolizje w części południowej inwestycji. Wkrótce rozpocznie się usuwanie kolizji z liniami średniego napięcia. Rozbudowywana jest sieć dla potrzeb zasilania placu budowy.

"Rozpoczynamy roboty kafarowe przy falochronie zachodnim. Pogłębiamy też basen wodny. W tym trudnym czasie staramy się, przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców, zapewnić im wszystkie możliwe środki ochrony i kontynuować zaplanowane roboty. Mamy środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej. Pracujemy w dwóch zespołach, zmianowo, tydzień na tydzień"- zaznaczył dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix Jacek Szymański.

Dodał, że na budowie pracuje aktualnie około 150 osób, 40 jednostek sprzętowych. "Zatrudniamy około 30 firm podwykonawczych, a zdecydowana większość pochodzi z regionu"- podkreślił.

"Prace na budowie trwają. Tak jak we wszystkich innych aspektach działalności, zarówno naszej jak i wykonawcy, wdrożone zostały wszelkie rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów państwowych. Aktualnie wykonawca przygotowuje projekty technologiczne dla śluzy, obudowy kanału żeglugowego oraz falochronu wschodniego"– przekazał dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski.

Pierwsza część projektu budowy kanału żeglugowego łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego wraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym a także nowym układem drogowym z dwoma ruchomymi stalowymi mostami, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą. Zbudowana zostanie sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym.

W drugiej części przebudowany zostanie istniejący tor wodny na rzece Elbląg oraz zbudowane przystanie niskie, ułatwiające dostęp do rzeki. Powstanie most obrotowy nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo. W części trzeciej wybudowany zostanie tor wodny na Zalewie Wiślanym.