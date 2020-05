Pieniądze – zwłaszcza w dzisiejszych czasach – nabierają szczególnej wartości. Jak więc sfinansować nowy samochód do firmy, żeby nie przepłacać i nie żałować? Kupowanie auta za gotówkę to mało rozsądny pomysł. Nie dość, że po kilku latach przy chęci odsprzedaży trzeba liczyć się z marudzeniem potencjalnych kupców, to na rynku wtórnym taki samochód będzie wart w najlepszym wypadku połowę ceny zapłaconej w salonie. Dowodem na to mogą być wyliczenia niemieckiej firmy Schwacke, która zajmuje się analizą danych z branży motoryzacyjnej. Wynika z nich, że średnia cena sprzedaży detalicznej dla trzyletnich aut benzynowych w 2019 roku wynosiła 53,7 proc. ceny katalogowej. W przypadku czterech kółek z silnikiem Diesla wynik był nieco słabszy i wynosił 51,7 proc. Żeby uniknąć ryzyka tak poważnych strat gotówki warto zejść z utartej ścieżki i rozważyć coraz ciekawsze oferty finansowania. Pionierem polskiego rynku w tej dziedzinie jest Volkswagen Financial Services (VWFS), który od 6 lat oferuje m.in. produkty z niskimi ratami, umożliwiające firmom finansowanie aut tak popularnych jak Volkswagen, ŠKODA, SEAT czy Audi.

Leasing z niskimi ratami

W warunkach dzisiejszej sytuacji rynkowej sposobem na optymalne kosztowo, a przy tym wygodne pozyskanie auta do firmy z pewnością okaże się młodszy brat klasycznego leasingu: nowoczesny leasing z niskimi ratami. Takie rozwiązanie może być korzystne dla każdego przedsiębiorcy, który oczekuje niskich miesięcznych kosztów, jak najmniejszych kwot w ramach opłaty wstępnej, a po kilku latach planuje wymianę samochodów na nowe.

– Mniejsze firmy, w tym jednoosobowe, nie dysponują dużym kapitałem. Decyzje podejmują szybciej, bez rozbudowanych procedur, są też bardziej elastyczne i łatwiej absorbują zmiany. To dla nich stworzyliśmy produkty finansowe, które mają na celu obniżenie całkowitych kosztów użytkowania samochodu. Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw optymalną ofertą jest bardzo popularny już na rynku leasing z niskimi ratami. – powiedział dziennik.pl Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej w Volkswagen Financial Services. – To usługa dla wszystkich tych, którzy chcą sprostać dynamicznej sytuacji rynkowej, jeździć nowymi, bezpiecznymi autami, relatywnie często je wymieniać, a przy tym nie wydawać na nie ani złotówki więcej, niż to konieczne. – dodał ekspert VWFS.

Pod koniec umowy (trwającej w zależności od marki od 2 do 5 lat) klient decyduje, czy woli zwrócić auto do dilera i zamienić je na nowy model Volkswagena, ŠKODY, SEAT-a lub Audi, czy spłacić jednorazowo pozostałą wartość samochodu i dalej go użytkować. Korzystniejsza z punktu widzenia własnego biznesu jest jednak po prostu zamiana auta na nowe i ponowne sięgnięcie po niskie miesięczne opłaty.

– Wybierając taki leasing przedsiębiorca spłaca wyjątkowo niskie miesięczne raty. Mogą być one nawet o 50 proc. mniejsze w porównaniu do klasycznego leasingu, ponieważ klient spłaca w ratach jedynie przewidywaną w okresie umowy utratę wartości pojazdu, a nie całą jego cenę. W ten sposób uzyskujemy wolne środki finansowe, które przy zakupie za gotówkę zostałyby zamrożone na lata. Tak zaoszczędzone pieniądze można zainwestować na przykład w rozwój swojej firmy – wskazał Michał Dyc.

Leasing z niskimi ratami pozwala także na znacznie większą swobodę. Przedsiębiorca może wybrać droższe auto, w tym z wyższego segmentu, a raty leasingowe mogą pozostać na podobnym lub niższym poziomie jak w przypadku tańszego modelu w klasycznym leasingu. Takie finansowanie pozwala również rozwinąć skrzydła przy konfiguracji samochodu – rata za wymarzony model wzrośnie bardzo niewiele, nawet przy wybraniu mocniejszego silnika i znacznie bogatszego czy nietypowego wyposażenia. Należy dodać, że auto może stanowić wizytówkę firmy, więc przy okazji warto zadbać o jego jak najlepszą prezencję. Leasing z niskimi ratami, eliminuje również kłopot z odsprzedażą takiego pojazdu po kilku latach na rynku wtórnym, ponieważ umowa gwarantuje klientowi możliwość zwrotu auta na zakończenie umowy.

Jak niskie są niskie raty? Weźmy na warsztat ŠKODĘ. Model Kamiq, czyli modny SUV z segmentu B, miesięcznie możemy mieć za 672 zł netto w finansowaniu ŠKODA Leasing Niskich Rat (przy 10 proc. opłaty wstępnej, dla umowy na trzy lata i łącznego limitu przebiegu 60 tys. km). Sprawdźmy najpopularniejszy model marki, ŠKODĘ Octavię. Z kalkulatora internetowego na stronie marki wynika, że Octavia przy wpłacie 10 proc. ceny jest dostępna za 948 zł netto miesięcznie, przy założeniu kontraktu na trzy lata i łącznego przebiegu 60 tys. km. W każdym przypadku zwiększenie rocznego przebiegu tylko nieznacznie podnosi miesięczną ratę.