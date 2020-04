Chróstny ocenił, że okres przedświąteczny oraz Święta Wielkanocne to szczególny czas, gdzie solidarność międzyludzka jest niezwykle potrzebna.

"Konsumujmy rozważnie - nie róbmy ogromnych, niepotrzebnych zapasów. Brak żywności nam nie grozi, zaś jej marnowanie jeśli zapasy będą zbyt wysokie już tak. Bądźmy solidarni i dajmy również innym osobom możliwość zaspokojenia tych podstawowych potrzeb bytowych. Tegoroczna Wielkanoc to też dobry czas, by przypomnieć o świetnej jakości polskich produktów, wybierajmy zatem świadomie co i gdzie kupujemy. Miejmy w sobie empatię i starajmy się myśleć o innych, pamiętając o tym, że przez tę trudną sytuację musimy przejść wspólnymi siłami" - zaapelował w rozmowie z PAP prezes UOKiK.

Prezes UOKiK przestrzegł, że także teraz działają przestępcy, którzy próbują wykorzystać lęk powodowany przez epidemię koronawirusa.

"W czasie, w którym tak potrzebna jest solidarność, niestety uaktywniają się osoby, które chcą nas wykorzystać i okraść. Bądźmy bardzo ostrożni. Zwracajmy uwagę na oferty, produkty czy usługi, które do nas trafiają, nie dajmy się oszukać" - dodał.

"Obecnie obserwujemy całą paletę nieuczciwych praktyk - od pospolitych oszustw, ściganych, co do zasady przez policję, poprzez skomplikowane mechanizmy związane z inwestycjami alternatywnymi czy piramidami finansowymi, po wyłudzenia z wykorzystaniem nowych technologii. Niestety dostrzegamy, że bez względu na stosowane techniki, miejsce czy czas, cel jest zawsze jeden - wyłudzenie pieniędzy, a niekiedy również danych osobowych" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że z perspektywy UOKiK, obecnie najwięcej jest ofert produktów wprowadzających konsumentów w błąd bądź mających rażąco zawyżone ceny.

"Przede wszystkim mówimy o produktach, które mają rzekomo chronić przed koronawirusem - od suplementów diety, przez fałszywe testy wykrywające koronawirusa, czy niespełniające wymogów środki ochrony indywidualnej np. maseczki czy rękawiczki. Nieuczciwe oferty od początku epidemii są dość powszechne w internecie. UOKiK bardzo wzmocnił działania, by jak najszybciej usuwać nieprawidłowości" - powiedział i dodał, że oszuści próbują wystawiać swoje produkty na różnych portalach zakupowych albo pod zmienioną nazwą, więc konsumenci powinni zachować czujność.

Powiedział, że innym niebezpieczeństwem są mechanizmy związane z wyłudzeniami z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość - np. poprzez pocztę elektroniczną i załączniki w wiadomościach, strony internetowe, wiadomości SMS, linki z błędnym przekierowaniem czy ogłoszenia o „bezpiecznych i gwarantujących wysoki zysk” inwestycjach alternatywnych, które wykorzystują strach przed utratą oszczędności w czasie pandemii.

"Mówimy o oszustwach, które grożą często utratą oszczędności całego życia. Pamiętajmy, że nie ma inwestycji bezpiecznych w 100 proc., a nasze oszczędności są najlepiej zabezpieczone w banku. Przestępcy wykorzystują obawy związane z rzekomym zamykaniem banków podczas epidemii. Często bazują na dezinformacji i na lęku przed czymś nieznanym budują swoją wiarygodność. Przekonują, że nasze środki lepiej im powierzyć, aniżeli trzymać w bankach - instytucjach, których działalność ściśle regulują przepisy prawne i w których nasze oszczędności są najbezpieczniejsze" - zaznaczył.

Wymienił także oszustwa, które przestępcy próbują dokonać w naszych mieszkaniach. "Tłumaczą, że ich odwiedziny są bezpośrednio związane z epidemią i powołują się na to, że są urzędnikami, lekarzami czy pracownikami służb technicznych. Pod pozorem np. dezynfekcji, przeprowadzenia testów na koronawirusa czy sprzedaży paramedykamentów, dążą do warunków umożliwiających przeprowadzenie kradzieży" - dodał. W takich przypadkach prezes UOKiK radzi, by nie wpuszczać takich osób do domów i mieszkań, od razu zawiadomić policję i kontaktować się z rodziną lub sąsiadami.

Przypomniał, że w przypadku wątpliwości dotyczących produktów bądź usług Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego pod numerami infolinii konsumenckiej: 801 440 220 oraz 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, a także drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.