Świat zmienia się na naszych oczach. Prognozy gospodarcze stają się nieaktualne w ciągu kilku dni. Firmy tracą przychody i mają problemy z utrzymaniem płynności. Dotyczy to praktycznie wszystkich branż i firm różnej wielkości: od mikroprzedsiębiorstw po duże korporacje.



W odpowiedzi na kryzys rząd utworzył pakiet pomocowy wartości ok. 10% PKB, czyli 212 miliardów zł. Bank Gospodarstwa Krajowego jest częścią tych antykryzysowych rozwiązań. Dzięki współpracy różnych resortów, instytucji rozwoju i sektora finansowego wprowadziliśmy w szybkim tempie zmiany w gwarancjach de minimis, które dają większy dostęp do kredytów firmom z sektora MŚP. Program gwarancji de minimis jest znany od 2013 r. Dotychczas skorzystało z niego 160 tysięcy firm w całej Polsce.



Szacujemy, że zabezpieczenia na nowych warunkach pozwolą wygenerować 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej, która pomoże firmom utrzymać płynność.



Cały czas pracujemy nad kolejnymi, skutecznymi rozwiązaniami. Dziś realizacja naszej misji - wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – ma szczególne znaczenie.

PARTNER