Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka w wywiadzie z "Pulsem Biznesu" została zapytana o to, które z instrumentów finansowych tarczy antykryzysowej, dystrybuowane przez BGK są już gotowe.

"W tym tygodniu uruchamiamy Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych firm, utworzony na podstawie specustawy. Natomiast program gwarancji de minimis dla mikro-, małych i średnich firm jest cały czas dostępny. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów podwyższyliśmy limit gwarancji do 80 proc. i wydłużyliśmy okres spłaty do 39 miesięcy. Zrezygnowaliśmy też z naszej prowizji. Przedsiębiorcy składają już wnioski o kredyty z naszą gwarancją" - odpowiedziała Daszyńska-Muzyczka.

W wywiadzie z dziennikiem zauważyła również, że "możliwe, że część firm wykorzystała limit 200 tys. EUR pomocy de minimis przyznawany na trzy lata. Jednak to nie jest problem, którego nie można rozwiązać. Prowadzone są rozmowy z Komisją Europejską o zwiększeniu limitu pomocy de minimis do 800 tys. EUR. Chodzi o podwyższenie limitu i zniesienie ograniczeń dla niektórych branż". "Obecnie np. sektor transportowy najbardziej dotknięty kryzysem, może ubiegać się o pomoc do 100 tys. euro. To jest podział zupełnie nieprzystający do obecnej sytuacji i wymaga likwidacji" - dodała.