Serdecznie zapraszamy 7 kwietnia br o godzinie 14:00 na debatę online:

Edukacja w czasach pandemii. Czy szkoły staną się liderami cyfrowej transformacji?

Zagadnienia, które będziemy poruszać w trakcie spotkania:

1. Z powodu pandemii miliard uczniów w 100 krajach uczy się przez internet. UNESCO wydało wytyczne ws. zdalnego nauczania. Czy koronawirus trwale zmieni model edukacji?

2. Wyzwania i możliwości – jakie cyfrowe narzędzia już mamy a jakich nam brakuje? Czy dysponujemy wystarczającymi zasobami z rzetelnych i merytorycznych źródeł w sieci, by przestawić edukację na model zdalny?

3. Platforma gov.pl/zdalne lekcje w praktyce czyli dlaczego nie należy mylić umiejętności obsługi smartfona z kompetencjami cyfrowymi. Na ile nauczyciele i uczniowie w Polsce są gotowi do korzystania z cyfrowych serwisów i narzędzi edukacyjnych?

4. Jak zorganizować naukę, gdy rozpada się tradycyjny harmonogram pracy i plan lekcji? Jakie narzędzia i umiejętności są najbardziej potrzebne do realizacji rozkładu zajęć, zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia oraz potrzeb uczniów niepełnosprawnych?

5. Wąskie gardła cyfrowe edukacji: niskie kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów, brak sprawdzonej metodologii zdalnego nauczania, mała ilość wartościowych zasobów w sieci, cyberbezpieczeństwo, niedostatek szybkich łączy do telekonferencji. Co jest największym problemem?

6. Czy nauka w cyfrowej szkole XXI wieku może być równie wciągająca, jak gra komputerowa? Możliwości, przykłady i nowe narzędzia do prowadzenia interaktywnych lekcji.

7. Pandemia jako czas nowych inicjatyw dotyczących zdalnej edukacji; Szkoła w Chmurze, podręcznik MEN do prowadzenie lekcji online, estońska inicjatywa udostępnienia cyfrowych narzędzi edukacyjnych innym państwom – co można jeszcze zrobić?



Uczestnikami debaty będą :

Rafał Lech-Starowicz, zastępca dyrektora w departamencie podręczników, programów i innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Łucja Kornaszewska-Antoniuk, Kierownik działu programów, Fundacja Orange

Cecylia Szymańska-Ban, Sales Director - Education Industry, Microsoft dla edukacji

Wojciech Sak, wiceprezes zarządu, VULCAN Sp. z o.o.

dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny, FRSE

Anna Czacharowska-Rybkowska, CSR Program Manager, Cisco Systems Poland Sp. z o.o.

Rajmund Dziemaszkiewicz – Product Director, ClickMeeting