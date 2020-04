Najnowsze wyniki „Monitora satysfakcji klientów banków”, opracowanego przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia, potwierdzają coraz wyższą pozycję Getin Noble Banku w obszarze jakości obsługi zdalnej. W ostatniej edycji badania bank znalazł się w TOP3 m.in. w kategorii bankowości mobilnej i internetowej. W aplikacji Klienci szczególnie docenili łatwość aktywacji oraz możliwość zakładania nowych produktów. W bankowości internetowej najwyżej ocenione zostały sprawność funkcjonowania, łatwość nawigacji i możliwość kontaktu z bankiem za pomocą tego kanału.



„Monitor satysfakcji klientów banków” to nie jedyne wyróżnienie, potwierdzające zadowolenie Klientów z bankowości mobilnej. W minionym roku Getin Noble Bank uplasował się na II miejscu w kategorii „Bankowość mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. To jedna z najważniejszych ocen jakości obsługi bankowej w Polsce. Oceniane były w niej przede wszystkim: łatwość nawigacji, efektywność kanałów kontaktu z bankiem, system transakcyjny oraz czas dokonywania operacji. Dodatkowo zwracano uwagę na wszystkie nowości w zakresie wprowadzanych przez banki usług i funkcjonalności.

Wysoka jakość obsługi i dostarczenie optymalnych rozwiązań, które usprawnią Klientom codziennie bankowanie, to niezmiennie priorytet Getin Noble Banku. W dzisiejszym świecie aplikacja mobilna staje się głównym lub wręcz jedynym kanałem kontaktu z bankiem. Użytkownicy mogą połączyć się z infolinią z poziomu aplikacji banku jednym kliknięciem, skorzystać z usługi sejfu, umożliwiającą dowolne blokowanie i odblokowywanie środków na rachunku, mobilnej autoryzacji czy usług takich jak: Apple Pay, Google Play, Garmin Pay i rozwiązania 3DTouch.



Jednocześnie ważnym dla Getin Noble Banku wyzwaniem przy rosnącej cyfryzacji usług jest konieczność nieustannego dbania o poziom cyberbezpieczeństwa. Obecne systemy bezpieczeństwa dostosowane są do potencjalnych zagrożeń, ale również na bieżąco są one dopracowywane do zmieniających się okoliczności. Niezależnie, czy Klient korzysta z usług w placówce, wybiera aplikację mobilną, czy bankowość internetową, bank dba o jego bezpieczeństwo. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia Getin Noble Bank zainicjował proces wdrożenia nowoczesnego rozwiązania w postaci Systemu Przeciwdziałania Nadużyciom. Zawiera on gotowy, predefiniowany i zweryfikowany model danych, wzbogacony o analitykę behawioralną.



W nadchodzących kwartałach strategicznym celem Banku będzie podążanie za oczekiwaniami Klientów. Zgodnie z deklaracją Związku Banków Polskich, Getin Noble Bank, w celu złagodzenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa, już umożliwił prolongatę lub karencję wybranych kredytów na 3 miesiące. Co ważne, cały proces składania i obsługi wniosku możliwy jest zdalne, bez konieczności wizyty w oddziale.



Ponadto Bank będzie niezmiennie rozwijał bankowość mobilną i internetową, dbając przy tym o zagwarantowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. W najbliższym czasie udostępni Klientom wideoweryfikację, która dodatkowo zminimalizuje potrzebę wizyty w oddziale przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.