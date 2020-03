Chodzi o postulat zawarty w liście, jaki w czwartek rzecznik MŚP Adam Abramowicz skierował do premiera. Zaapelował w nim o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą. "Dzięki temu pomoc będą mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów" - wyjaśniono.

W liście do premiera Rzecznik MŚP napisał, że skutkiem ubocznym wdrożonych przez rząd, koniecznych działań zapobiegawczych związanych z epidemią koronawirusa, jest paraliż licznych sektorów gospodarki, który wielu przedsiębiorców pozbawia znacznej części albo całkowicie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

"W ciągu jednego dnia do Biura Rzecznika MŚP wpłynęło 551 deklaracji poparcia tego postulatu, w tym 114 deklaracji od organizacji zrzeszających przedsiębiorców - wśród nich wszystkie organizacje reprezentatywne wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego" - czytamy w piątkowym komunikacie Biura. Tak szybka reakcja, jak podkreślono, świadczy "o masowym poparciu środowiska przedsiębiorców dla tej inicjatywy".

Zwolnienia ze składek ZUS to jedno z rozwiązań przewidzianych w przyjętym przez rząd pakiecie składającym się na tzw. tarczę antykryzysową, której celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na polską gospodarkę. Jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

Pakiet tworzą trzy projekty ustaw: projekt noweli specustawy o zwalczaniu i zapobieganiu COVID-19; projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt noweli ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).