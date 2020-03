Świetny pomysł na internetowy biznes oraz dobrej jakości produkty to za mało, by osiągnąć sukces. Przedsiębiorcy, którzy stawiają pierwsze kroki w branży e-commerce, zdają sobie sprawę, że muszą dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, zdobyć ich zaufanie i zaproponować takie rozwiązania, dzięki którym zakupy w ich e-sklepie będą szybkie i przyjemne. Dobrym pomysłem jest oddanie się pod opiekę Allegro, które od lat udoskonala swój system sprzedaży oraz samą platformę.

Czego wymaga rynek?

„Sektor e-commerce znajduje się w czołówce zmian technologicznych. Niestety, gdy rewolucje technologiczne ogłasza się co kwartał, można czuć się zagubionym podczas wybierania ścieżki biznesowej” – mówił z okazji publikacji raportu pt. „Trendy e-commerce na 2020” Tomasz Karwatka, prezes zarządu Divante.

Współczesny handel internetowy to rynek użytkownika, który chce mieć do czynienia z bezpiecznymi płatnościami, tanimi i wygodnymi dostawami oraz produktami najwyższej jakości. Klienci e-sklepów nie lubią tracić czasu na szukanie informacji o towarze. Zniechęcają się, gdy zbyt wiele czasu zajmują im zakupy, bo np. strona ładuje się zbyt wolno. Wygrywa ten sprzedawca, który, tak jak Allegro, zbudował silną markę i zaoferował możliwość zrobienia szybkich i bezpiecznych zakupów.

Pod parasolem ochronnym Allegro

Znaczące trendy na rynku e-commerce powinny przewidywać i zaspokajać potrzeby klienta. Wielcy gracze na rynku, tacy jak Allegro, już to wiedzą i wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania. Dlatego z Allegro warto zaczynać przygodę jako przedsiębiorca.

Wyszukiwarka Allegro przetwarza 1,6 tys. zapytań na sekundę i większość klientów właśnie od niej zaczyna zakupy i tam pozostaje – wynika z badań IRCenter „Ścieżki zakupowe on-line w Polsce!” z 2019 roku.

Do grupy sprzedawców Allegro może dołączyć każdy przedsiębiorca czy członek spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Konto firmowe to specjalny rodzaj konta na Allegro. By je założyć, trzeba wypełnić specjalny formularz – jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, można zajrzeć do listy podpowiedzi. System zakładania konta jest jasny i przejrzysty, dzięki czemu tak naprawdę prowadzi przedsiębiorcę przez wszystkie etapy rejestracji.

Program powitalny i szkolenia

Każdy nowy sprzedawca, który dołączy do Allegro, korzysta z tzw. programu powitalnego. W jego ramach dostaje 50% zniżki na prowizję od sprzedaży i na dodatkową prowizję w ofercie wyróżnionej. Ma również dostęp do abonamentu profesjonalnego w cenie 39,80 zł (stała cena to 199 zł) oraz 200 bezpłatnych, 10-dniowych cykli opcji promowania o nazwie „Wyróżnienie”.

Ponieważ rynek e-commerce jest bardzo wymagający i nieustannie się zmienia, Allegro proponuje swoim sprzedawcom szereg szkoleń w formie webinariów. Można się uczyć, siedząc wygodnie w domu przed ekranem komputera. Dzięki kursom poznamy np. zasady rządzące przygotowywaniem profesjonalnych opisów towarów, obowiązki przedsiębiorców czy uprawnienia klientów.

Na Allegro rozwija swoje firmy ponad 100 tys. małych i średnich przedsiębiorców. Warto do nich dołączyć i skorzystać z szeregu udogodnień!