Oferowana przez Volkswagen Financial Services Autonomia to rozwiązanie, dopasowywane zarówno do potrzeb firm, jak i odbiorców indywidualnych. Umożliwia zakup kilkuletnich samochodów produkowanych przez Grupę Volkswagen bezpośrednio od dealerów firmy. Są to różne modele marek cieszących się dużą popularnością na polskim rynku – Volkswagen, ŠKODA, SEAT oraz Audi z roczników nieprzekraczającyh 5 lat. Wszystkie auta pochodzą z programów Das Welt Auto oraz Audi Select: plus i mają w pełni udokumentowaną historię użytkowania, przebiegu oraz serwisowania w ASO.

Dlaczego Autonomia?



Ponieważ uwalnia użytkowników aut od wielu bolączek i obaw związanych z zakupem używanego samochodu. Znika konieczność przeglądania i sprawdzania setek ogłoszeń, by znaleźć pewny samochód używany oraz brak zaufania do sprzedawców czy deklarowanego przez nich przebiegu auta i dokonywanych w nim przeróbek.



– Lepszego źródła zakupu używanego samochodu niż autoryzowany dealer, znający jego historię od samego początku, nie ma. Ponadto auto zanim znajdzie się w ofercie Autonomia, przechodzi kontrolę techniczną – mówi Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej w Volkswagen Financial Services.



W ofercie Autonomia znajdują się samochody znacznie młodsze niż te trafiające zwykle na polski rynek. Auta oferowane przez Volkswagen Financial Services mogą mieć maksymalnie pięć lat w momencie zawierania umowy i siedem lat w momencie jej zakończenia. Dla porównania – średni wiek samochodów sprowadzanych do Polski to prawie 11 lat. Od kolejnej generacji aut dzieli je czasem cała technologiczna epoka. „Młody”, kilkuletni samochód to oszczędność paliwa, lepsze osiągi oraz znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa i standard wyposażenia w porównaniu z autem sprzed dekady. – To także oszczędność czasu i pieniędzy traconych na wizyty w warsztatach. Nie mówiąc już o tym, że kilkunastoletnie auto, które mamy na własność, jest po prostu bardzo trudno sprzedać – dodaje Michał Dyc.



Tymczasem w ofercie Autonomia auto, którym jeździmy, można po upływie kilkuletniej umowy po prostu zwrócić dealerowi i, jeśli chcemy, wziąć kolejne, młodsze, płacąc wciąż niskie miesięczne raty za jego użytkowanie. Jak to możliwe?



Tajemnica niskich rat



Wyjaśnieniem jest finansowanie, oferowane przez Volkswagen Financial Services. Używane samochody z oferty Autonomia to modele będące od nowości w leasingu z rynkową wartością wykupu, zwanym też leasingiem z niskimi ratami. Są one nawet dwukrotnie niższe niż raty w klasycznym kredycie, ponieważ spłacana jest nie całość auta, a jedynie utrata jego wartości podczas trwania umowy.



Po pierwszym cyklu życia auta przychodzi czas na kolejny. Kilkuletni pojazd wraca do dealera, który zna całą jego historię i może zagwarantować stan techniczny, serwis w ASO i oryginalny przebieg. Po szczegółowym sprawdzeniu stanu technicznego auto trafia w ręce kolejnego nabywcy na tych samych, korzystnych warunkach; niskie raty pokrywające jedynie utratę wartości i możliwość jego zwrotu po wygaśnięciu umowy.



Inaczej mówiąc, jeśli bierzemy trzyletniego Volkwagena Passata na trzy lata, zapłacimy za jego użytkowanie tylko tyle, ile obniży się jego wartość w czasie, gdy nim jeździmy. Kwotę tę będziemy spłacali w równych ratach przez 36 miesięcy. Oferta ta jest korzystna szczególnie dla przedsiębiorców. – Płacąc jedynie za utratę wartości auta w okresie jego używania, uzyskujemy wolne środki finansowe, które przy zakupie za gotówkę zostałyby na lata zamrożone. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można zainwestować w rozwój biznesu – mówi Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej w Volkswagen Financial Services.



Niskie raty to również raty elastyczne. Można je dodatkowo obniżyć wnosząc opłatę wstępną w wysokości do 30 proc. wartości auta. Wysokość rat zależy także od deklarowanego rocznego przebiegu auta – im jest on mniejszy, tym są one niższe. – Wybierając więc z szerokiej gamy samochodów dostępnych w ofercie Autonomia określony model, jego użytkowania, czas umowy (od 24 do 48 miesięcy) i wysokość opłaty wstępnej, można idealnie dobrać wysokość płaconych rat do swojego miesięcznego budżetu – mówi Michał Dyc z VWFS.



Elastyczne finansowanie oznacza, że za niewielkie pieniądze możemy jeździć zaledwie kilkuletnimi, sprawdzonymi samochodami Grupy Volkswagen. Nie trzeba od razu dysponować dużą kwotą, aby cieszyć się wymarzonym samochodem. Przy obecnym tempie postępu w motoryzacji ma to niebagatelne znaczenie. Autonomia może być szczególnie atrakcyjna dla młodych kierowców, skazanych dotąd z przyczyn finansowych na jeżdżenie starszymi modelami używanych aut, które, jak pokazuje doświadczenie, w codziennej eksploatacji mogą okazać się niezwykle drogie. – W ramach niskich miesięcznych rat nabywca może sobie pozwolić na droższy samochód niż ten, który kupowałby za gotówkę lub na kredyt. A to oznacza lepiej wyposażony model lub po prostu auto wyższej klasy. Klienci często decydują się na takie rozwiązanie, ponieważ auto lepszej klasy to większy komfort, niższe spalanie czy większe bezpieczeństwo, ale także większy prestiż – mówi Michał Dyc.



A co po umowie?



Kto wie, ile czasu i nerwów kosztuje sprzedaż używanego auta, z pewnością doceni to rozwiązanie. Auto z oferty Autonomii można bowiem po zakończeniu umowy zwrócić dealerowi. Nie ma tu żadnych haczyków – Volkswagen Financial Services wyraźnie zastrzega w umowie, że jest zobowiązany przyjąć taki samochód z powrotem. Odpada więc całkowicie problem związany z koniecznością sprzedaży samochodu na rynku wtórnym; nie musimy już wydawać pieniędzy na ogłoszenia i tracić czasu na dyskusje z klientami. Po prostu oddajemy samochód firmie leasingowej i wybieramy kolejny. Nie jest to jednak dla klienta jedyne rozwiązanie.



– Możliwość oddania auta jest korzystna, ponieważ niemal z dnia na dzień można się przesiąść do jeszcze nowocześniejszego auta na tych samych zasadach. Ale kiedy miną dwa, trzy albo cztery lata, dostępna jest też inna droga zakończenia kontraktu. Auto można spłacić jednorazowowo lub w ratach za kwotę, której wysokość znamy już w momencie podpisywania umowy. Tę pozostałą część wartości auta można spłacić jednorazowo lub w ratach. Opcja trzecia to pozostanie przy sprawdzonym już samochodzie i kontynuowanie spłacania miesięcznych rat – mówi Michał Dyc z Volkswagen Financial Services.



Ostatecznie więc to klient decyduje, na jakich warunkach zakończy umowę. Autonomia jest ofertą dla każdego rodzaju kierowcy: indywidualnego, mikroprzedsiębiorcy czy menedżera firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, doskonale rozumieją sens powiedzenia „czas to pieniądz”.



– Jeżeli priorytetem przedsiębiorcy jest częsta wymiana samochodu na nowy, przy praktycznie zerowym zaangażowaniu pieniędzy (możliwość zerowej opłaty wstępnej), czasu i formalności, wówczas najkorzystniejszym produktem jest leasing z niskimi ratami – podpowiada Michał Dyc.



Autonomia krok po kroku



Skorzystanie z oferty Autonomia jest niezwykle proste. Musisz po prostu wybrać kilkuletnie auto z oferty dealerów Grupy Volkswagen. Kiedy już wybierzesz odpowiadające ci auto, po prostu umawiasz się na podpisanie umowy. Wszystko można znaleźć na stronie internetowej www.programautonomia.pl.



Do dealera możesz iść nie mając nawet żadnych odłożonych na auto pieniędzy. Oczywiście jeśli masz wkład własny, na przykład ze sprzedaży używanego auta, możesz go wykorzystać – wtedy opłata za użytkowanie wybranego samochodu będzie niższa. Podczas spotkania ze sprzedawcą ustalasz okres, przez jaki chcesz jeździć wybranym samochodem: 24, 36 lub 48 miesięcy. Określasz, ile kilometrów rocznie będziesz pokonywać i jaka opłata miesięczna ci odpowiada.



Po podpisaniu umowy wyjeżdżasz z salonu młodziutkim autem. Nie musisz wydawać pieniędzy na kontrolę techniczną auta przed zakupem – dealer zrobił to już za Ciebie. Jesteś też spokojny o przebieg auta, które wybrałeś – jego historia jest w pełni udokumentowana.



Potem już tylko co miesiąc wnosisz stałą opłatę, jak rachunek za telefon, prąd czy telewizję. I tak jak prąd czy telewizja nie są twoją własnością, tak auto, którym jeździsz, nie jest twoje, ale korzystasz z niego kiedy i jak chcesz, a jednocześnie zachowujesz niezależność. To Ty decydujesz, czy wykupisz auto, czy je zwrócisz i wybierzesz nowszy model. Kiedy zakończy się umowa, masz trzy możliwości: zwrot samochodu, jednorazowa spłata auta lub kontynuowanie spłacania miesięcznych rat.



Ile to kosztuje?



Audi A4 kombi z roku 2017 z przebiegiem 41 tys. km w Leasingu Autonomia na okres 48 miesięcy (opłata wstępna 20 proc., roczny limit 10 tys. km) będzie kosztowało 995 zł netto. Z kolei za VW Golfa z rocznika 2018 z przebiegiem 20 tys. km zapłacimy – przy takim samym okresie leasingowania, opłacie wstępnej oraz limicie kilometrów – 610 zł netto. Chcąc zmniejszyć raty, możemy zmienić wysokość opłaty wstępnej z 20 do 30 proc. wartości auta. Wówczas rata miesięczna zmniejszy się odpowiednio z 995 zł do 719 zł netto (dla Audi) oraz z 610 do 446 zł netto (dla Golfa).



