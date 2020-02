Przedsiębiorcy mogą regulować wzajemne zobowiązania za pomocą gotówki, lecz jedynie do kwoty 15 000 zł brutto. Nie jest to żadna nowość. Limit ten obowiązuje już od 2017 roku, kiedy zmniejszony został z kwoty 15 tys. euro.



Od 1 stycznia 2020 r. w związku uruchomioną kilka miesięcy wcześniej tzw. białą lista podatników, zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania samych kosztów.



Aktualnie, jeżeli przedsiębiorca dokona płatności swojemu kontrahentowi na kwotę powyżej 15 000 tys. zł na innych rachunek bankowy niż ten, które widnieje w białej liście podatników, nie będzie on mógł zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodu. Należy zatem pamiętać, aby rachunek, na który dokonujemy zapłaty za transakcję, był zweryfikowany w dniu realizowania danej płatności. Zasada ta wynika bezpośrednio ze znowelizowanego art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



Czym jest biała lista VAT?



Biała lista VAT to funkcjonujący od 1 września 2019 r. wykaz informacji o podatnikach VAT. Za jego pomocą przedsiębiorcy łatwo mogą zweryfikować swoich kontrahentów. Z wykazu dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Możesz sprawdzić także czy danemu podmiotowi odmówiono rejestracji bądź wykreślono lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT.



W kontekście omawianego problemu, kluczowa jest jednak możliwość potwierdzenia numeru rachunku bankowego, na który powinieneś wpłacać należności swojemu kontrahentowi. Numery widniejące na białej liście VAT to bowiem numery firmowych rachunków bankowych, specjalnie przeznaczone do regulowania wzajemnych zobowiązań. To niezwykle istotna informacja, jeśli bowiem przelejesz pieniądze na rachunek nieuwzględniony w wykazie, nie będziesz mógł zaliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu.



Zgłoszenia nowego rachunku bankowego do urzędu skarbowego łatwo możesz dokonać online za pomocą serwisu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dane dotyczące konta zostaną także automatycznie zaktualizowane w białej liście podatników VAT.



Co grozi za wpłaty na rachunek z poza białej listy?



Sankcja za dokonanie wpłaty na rachunek spoza białej listy VAT to nie tylko brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie.



Co więcej, będzie ciążyć na tobie także odpowiedzialność solidarna ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.



Istnieje jednak możliwość uwolnienia się od wymienionych wyżej sankcji. Aby tego dokonać, najpóźniej w ciągu trzech dni zrobienia przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy, musisz poinformować o swoim błędzie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.



Pamiętaj, że dane podatników aktualizowane są raz dziennie w dni robocze. Staraj się zatem weryfikować numer rachunku bankowego kontrahent w tym samym dniu, kiedy realizujesz przelew.



Jak korzystać z białej listy VAT?



Wykaz podatników VAT jest dostępny online pod dwoma adresami w rządowej domenie:



• Na stronie ministerstwa finansów https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka;

• w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/