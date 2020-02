W niniejszym poradniku postaramy się więc wyjaśnić, jak prawidłowo zlecać przelewy zarówno do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i urzędu skarbowego. Wiedza ta będzie szczególnie przydatna dla osób, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i jeszcze nie zdążyły zorientować się, jak dopilnować wszystkich niezbędnych formalności.



Urząd skarbowy – wpłaty na indywidualny mikrorachunek podatkowy



Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy i pracodawcy-płatnicy, mają obowiązek wpłacać należny PIT, CIT i VAT na specjalny, indywidualny mikrorachunek.



Jak zdobyć przypisany akurat do twojej działalności numer rachunku? Są na to dwa sposoby.



Najprostszy i najszybszy to skorzystanie z generatora mikrorachunku podatkowego, który dostępny jest na rządowej stronie podatki.gov.pl. https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.



Jego obsługa jest bardzo prosta. Wystarczy, że w odpowiednim polu wpiszesz swój identyfikator podatkowy, czyli NIP, a następnie klikniesz „generuj”. Numer konta, który pojawi się na twoim ekranie, będzie służył do wpłat należnych podatków.



Pamiętaj, że jeśli prowadzisz firmę powinieneś wpłacać podatki na rachunek generowany po numerze NIP, a nie PESEL. Nie ma natomiast znaczenia to, z którego posiadanego przez ciebie konta bankowego lub SKOK dokonujesz wpłaty.



Drugi sposób na sprawdzenie swojego numeru mikrorachunku podatkowego wiąże się z wizytą w dowolnym urzędzie skarbowym, gdzie po przedstawieniu numeru NIP, urzędnik przekaże ci odpowiednie dane.



Jak znaleźć numer rachunku do opłacania składek ZUS?



Indywidualny rachunek do wpłat składek ZUS obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r. Wcześniej konieczne było zlecanie trzech oddzielnych przelewów w celu opłacenia ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz składek na Fundusz Pracy.



Obecnie, aby prawidłowo opłacić wszystkie składki konieczne jest posiadanie tzw. numeru rachunku składkowego (NRS). Jego uzyskanie jest równie proste, jak w przypadku mikrorachunku podatkowego. Wystarczy skorzystać z oficjalnej wyszukiwarki udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod adresem https://www.eskladka.pl/.



W celu uzyskania informacji o przypisanym do ciebie NRS, będziesz musiał podać dwa identyfikatory. Pierwszym może być:



• NIP;

• PESEL;

• Dowód osobisty;

• Paszport.



Drugi identyfikator to:



• REGON;

• PESEL

• Dowód osobisty

• Paszport

• Imię i nazwisko

• Nazwa skrócona płatnika



Aby uzyskać NRS, w każdej z kategorii identyfikatorów należy wybrać jedną z dostępnych opcji.



