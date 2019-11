Alior Bank oferuje profesjonalną obsługę dużych firm. W biznesie korporacyjnym skupia się przede wszystkim na budowaniu dobrych, długotrwałych relacji. I właśnie po to, by lepiej poznać oczekiwania i potrzeby swoich klientów, zarząd Alior Banku zaprosił przedsiębiorców na specjalną debatę, która odbyła się 21 listopada br. w ramach cyklicznych spotkań Rady Klientów Biznesowych.



– To była konstruktywna i ciekawa dyskusja. Bardzo się cieszę, że nasi klienci tak aktywnie w niej uczestniczyli – powiedział Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Klientów Biznesowych w Alior Banku i jednocześnie wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny m.in. za Obszar Klienta Biznesowego.



Oprócz Dariusza Szweda w czwartkowej debacie uczestniczyli także wiceprezes Alior Banku Marek Szcześniak zarządzający ryzykiem oraz Tomasz Biłous, który w banku odpowiada za finanse. Pytania, które w czasie debaty przedsiębiorcy kierowali do przedstawicieli zarządu banku dotyczyły m.in. strategii finansowania przedsiębiorstw, procesu kredytowego oraz obsługi posprzedażowej. Z kolei podczas kuluarowych rozmów klienci przekazali wiceprezesom Alior Banku kilka ciekawych propozycji, dotyczących zupełnie nowych rozwiązań w bankowości dla klientów korporacyjnych.



– Chcemy budować trwałą i dobrą relację z przedsiębiorcami oraz dostarczać im kompleksowych i zindywidualizowanych rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest analiza potrzeb firm i partnerski dialog. To kluczowy warunek udanej współpracy. Dlatego bardzo sobie cenię takie spotkania z klientami. To źródło wiedzy na temat specyfiki poszczególnych biznesów i oczekiwań wobec banków – tłumaczył Dariusz Szwed z Alior Banku.



Alior Bank powołał Radę Klientów Biznesowych, by na bieżąco i bezpośrednio od przedsiębiorców zdobywać opinie na temat swojej oferty produktowej oraz jakości usług. To niezwykle ważne w budowaniu dialogu i wzmacnianiu relacji z klientami. Rada Klientów Biznesowych to jedna z inicjatyw przewidziana w strategii rozwoju bankowości korporacyjnej w Alior Banku. Zasiada w niej 100 przedsiębiorców, którzy reprezentują klientów z segmentu średnich i dużych firm i na co dzień współpracują z Alior Bankiem.



W swojej ofercie dla klientów korporacyjnych Alior Bank posiada szereg innych specjalistycznych rozwiązań, wspierających zarządzanie relacją z przedsiębiorcami.



Należy do nich między innymi bankowość internetowa BusinessPro, za pośrednictwem której możliwa jest wysokiej jakości obsługa specjalistycznych produktów transakcyjnych, finansowania handlu oraz skarbowych. System zapewnia bezpieczną, intuicyjną obsługę oraz integruje rozwiązania zapewniające automatyzację procesów księgowych, zwiększając ich wydajność. Taką możliwość daje usługa BankConnect, która zapewnia automatyczne pobieranie danych z banku (wyciągi, historię operacji, salda z rachunków i raporty cash management) oraz wysyłanie zleceń bezpośrednio z oraz do systemów finansowo – księgowych (ERP/FK) firmy, przy zachowaniu najwyższego poziomu poufności i wiarygodności przesyłanych danych.



W celu zapewnienia zindywidualizowanej i profesjonalnej obsługi dużych przedsiębiorstw Alior Bank powołał również Centra Korporacyjne, które działają na terenie całej Polski.