Oto trzy najważniejsze wyzwania, które stoją przed bankami

Jej zdaniem, pierwszym wyzwaniem są nieodwracalne zmiany w zachowaniach i oczekiwaniach klientów, które prowadzą nas w kierunku digitalizacji i korzystania z kanałów zdalnych, zintegrowanych z mediami społecznościowymi i e-commerce.

- Drugie wyzwanie to wyzwanie technologiczne, czyli konkurencja ze strony bigtechów i fintechów, która jest ciągle niedoceniana. Są to podmioty mające kompetencje w sferze, którą banki nie do końca mogą rozwijać, bo skupiają się na trzecim wyzwaniu czyli regulacjach, które ograniczają swobodę ich działania - przede wszystkim powodują utratę części dochodów i wzrost ryzyka – mówi prof. Harasim podczas Kongresu Bankowości Detalicznej w Warszawie.

Jak zaznacza ekspertka, jeśli banki skupią się na regulacjach, zaniedbując pozostałe dwa wyzwania, mogą zniknąć z rynku. – Klienci wybiorą inne podmioty, które dostarczą im usługi finansowe szybko, wygodnie, w najbardziej optymalnym dla nich miejscu i czasie – mówi prof. Harasim.

