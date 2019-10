Właśnie mija 25 lat, odkąd Canon, lider w zakresie technologii obrazowania, otworzył swój oddział w Polsce. Ćwierćwiecze to było zarówno dla naszego kraju, jak i firmy okresem intensywnego rozwoju napędzanego lawinowymi zmianami w obszarze technologii.

Technologie cyfrowe kształtują obraz dzisiejszego świata, zarówno dla konsumentów, jak i dla biznesu, a także wyznaczają kierunki rozwoju nowoczesnych gospodarek. W tym skomplikowanym algorytmie innowacyjności Canon zajmuje miejsce szczególne. Budowana od ponad 80 lat na świecie i 25 lat w Polsce pozycja lidera w zakresie rozwiązań obrazowania sprawiła, że produkty Canon są dziś obecne w wielu branżach – od profesjonalnej fotografii czy kinematografii, przez druk produkcyjny, po kamery sieciowe i obrazowanie medyczne. Ta dywersyfikacja biznesu jest kluczem do naszego globalnego sukcesu i pozwala rozwijać know-how na wielu polach równolegle.

Innowacyjne DNA

Od ponad 80 lat Canon rozwija swoją działalność na całym świecie ( w ponad 120 krajach), wiedząc jak dostosowywać globalne rozwiązania do potrzeb rynków lokalnych.

Canon jest trzecią firmą na świecie i pierwszą wśród firm japońskich z największą liczbą patentów zarejestrowanych w USA w 2018 r. Jest też jedyną firmą obecną w czołowej piątce nieprzerwanie od 33 lat. W 2018 r. Canon zarejestrował 3 056 patentów we wszystkich obszarach biznesowych, m.in. fotografii, druku czy rozwiązaniach z zakresu sprzętu do diagnostyki medycznej.

To ogromny, wypracowywany przez lata sukces, który przekłada się na polskie inicjatywy oraz produkty i usługi adresowane do różnych branż.

– Przez 25 lat obecności w Polsce firma doskonale poznała specyfikę lokalnego rynku. Dzięki temu, wiemy jak efektywnie łączyć technologie i usługi z różnych obszarów tak, aby finalnie to klient był w centrum zainteresowania. Adaptujemy cyfrowe technologie do tych potrzeb i otwieramy się na coraz nowe wyzwania. Z tak długą historią przeszliśmy już kilka transformacji, a wkroczenie na cyfrową drogę było po prostu kolejnym etapem rozwoju – mówi Wilbert Verheijen, dyrektor zarządzający Canon Polska

Potęga obrazowania

U fundamentów firmy od początku leżała wizja tworzenia najlepszych rozwiązań optycznych. Te działania zainicjowane zostały już w 1936 r., kiedy to światło dzienne ujrzał pierwszy aparat z migawką o ogniskowej 35 mm. Od tego czasu, dzięki systematycznemu rozwojowi technologii, Canon stał się wiodącą firmą w dziedzinie obrazowania cyfrowego nie tylko w fotografii czy optyce, lecz także w sektorze drukarek domowych czy biurowych. Przez dziesięciolecia Canon projektuje rozwiązania pozwalające przekraczać kolejne granice w rejestrowaniu obrazu. Tak jak w 1987 r., kiedy na rynek wszedł pierwszy aparat z serii EOS, czy też w 2008 r. wraz z premierą lustrzanki EOS 5D – pierwszego dostępnego dla szerszego grona użytkowników aparatu z rozbudowanymi możliwościami nagrywania wideo w jakości HD.

W 2018 r., po ponad 30 latach od wprowadzenia systemu EOS, Canon ponownie rewolucjonizuje branżę foto-wideo oferując nowy system EOS R z serią zupełnie nowych, jasnych obiektywów RF. Powstanie EOS R to dopiero początek nowej, intensywnej drogi w rozwoju segmentu aparatów bezlusterkowych.

Rewolucja w druku

W dziedzinie druku cyfrowego Canon od lat przekracza granice innowacyjności. Zarówno w obszarze rozwiązań do produkcji grafiki artystycznej, jak i drukarek produkcyjnych dla branży reklamowej, wnętrzarskiej czy architektonicznej, Canon jest synonimem najwyższej jakości obrazu i elastyczności aplikacji na różnych nośnikach.

Najnowsza technologia Canon UVgel – wykorzystywana w drukarkach Océ Colorado – to doskonały przykład na to, jak potrafimy łączyć zalety tradycyjnych technologii druku w jedno spójne rozwiązanie o niespotykanych dotąd możliwościach. O jego innowacyjności świadczy specjalny atrament o konsystencji żelu, który dzięki utrwalaniu światłem UV LED daje dostawcom usług druku ogromną elastyczność wykończeń (mat/błysk), szybkość zadruku nawet tanich mediów (materiały zewnętrzne z prędkością nawet do 159 mkw./godz.) i precyzję nanoszenia atramentu dzięki kontroli czasu naświetlania. Tę elastyczność doceniło już ponad 500 klientów z branży reklamowej i wnętrzarskiej w Europie i ponad 800 na całym świecie, Wśród nich są także klienci z Polski, jak np. firma PRO-KOMP. Dzięki cyfrowym ploterom Océ Colorado 1640 możliwa była realizacja najbardziej złożonych zleceń, w tym druk trzech dużych kampanii w tym samym czasie. Wiązało się to z produkcją tysięcy metrów kwadratowych zadrukowanych nośników w zaledwie kilka dni.

Tak jak druk może być motorem napędowym rynku tradycyjnej reklamy wizualnej, tak siłą e-handlu jest obrazowanie produktów w sieci. I na tym polu Canon również od lat wspiera swoich klientów, dostarczając elastyczne rozwiązania do obrazowania. Choćby dla branży e-commerce, gdzie z połączenia doskonałej optyki systemu EOS, elastycznego software’u (SDK) i znajomości potrzeb klientów, firma ORBITVU stworzyła zautomatyzowane narzędzie do fotografii 360 st. Alphashot pozwala sklepom prowadzącym sprzedaż w internecie samodzielnie tworzyć profesjonalne fotografie sferyczne, a przez to dostarczać nabywcom bardziej realnych wrażeń wizualnych, które bezpośrednio przekładają się na doświadczenia w całej customer journey.

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii cyfrowych, Canon rozszerza także ofertę rozwiązań do przetwarzania dokumentów dla przedsiębiorstw, wychodząc poza tradycyjne rozwiązania druku czy kopiowania.

Na wszechobecne dziś hasło „cyfryzacja” Canon odpowiada rozwiązaniami, które optymalizują i automatyzują codzienną pracę w biurze, jednocześnie sprawiając, że jest ona w pełni bezpieczna dla tworzonych czy przechowywanych dokumentów firmowych. Dzięki takim rozwiązaniom automatyzacja może obejmować całą firmę lub też wybrany dział organizacji (księgowość, HR itd.) – taki, dla którego przejście z analogowego trybu do środowiska cyfrowego przyniesie najwięcej korzyści. Firma stara się zrozumieć, przed jakimi wyzwaniami stają dziś przedsiębiorcy i dlatego może zaproponować im nowoczesne, szyte na miarę rozwiązania – niezależnie od wielkości organizacji czy skali działalności.

Druk na żądanie

Canon wspiera też działalność promocyjno-marketingową firm, które chcą być elastyczne i samodzielne w promowaniu zarówno swoich działań, jak i kampanii dla swoich klientów. Dzięki najnowszym technikom druku cyfrowego na żądanie i zaawansowanej automatyzacji, oferowane rozwiązania pozwalają prowadzić kampanie „marketingu drukowanego” praktycznie w czasie rzeczywistym. Właściwie stargetowane i zindywidualizowane wysyłki bezpośrednie mogą być przygotowywane, produkowane i dystrybuowane nawet w cyklach 48-godzinnych, dzięki czemu marketerzy mogą wreszcie połączyć zalety kampanii cyfrowych i spersonalizowanego druku.

Bezpieczeństwo firmowych danych

Rozwiązania biurowe Canon do przetwarzania firmowych dokumentów projektowane są w myśl zasady Security 360 stopni. Oznacza to, że poza bezpieczeństwem samego urządzenia, ważny jest sposób jego komunikacji z otoczeniem sieciowym. Rozwiązania Canon tworzone są w oparciu o wielopoziomowe szyfrowanie danych, które jest dostosowywane do środowiska klienta i gwarantuje bezpieczne przetwarzanie informacji na każdym etapie. W urządzeniach z serii imageRUNNER Advance w standardzie oferowana jest platforma uniFLOW Online Express i bezpłatna funkcja Universal Login Manager, która zapewnia administratorom sieci narzędzia do wprowadzania kontroli dostępu do urządzeń drukujących.

Cyfryzacja edukacji

W świecie, który napędzają nowoczesne technologie obrazowania, także rozwiązania projekcyjne muszą podążać ścieżką innowacyjności. Szerokie portfolio projektorów Canon do różnych zastosowań, bazując na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu optyki, pozwalają na wierne odwzorowanie obrazu w każdych warunkach, dostarczając wyraźny, żywy obraz i nasycone barwy.

W 2018 r. w jednej z gdyńskich szkół zainaugurowany został projekt Cyfrowej Klasy Canon. Dzięki wspólnej inicjatywie z partnerem – firmą Cyfrowe AV – do szkoły trafiła szeroka gama nowoczesnych rozwiązań wspierających procesy dydaktyczne – projektory cyfrowe, drukarki, kalkulatory oraz dodatkowe akcesoria, a cały zestaw uzupełniła 90-calowa tablica interaktywna firmy Mentor.

Rozwiązania projekcyjne mają również ogromny potencjał w dostępie do kultury i sztuki, które wobec nowych doświadczeń wizualnych i roli widza, także przechodzą cyfrową rewolucję. Do tego właśnie doprowadziło technologiczne partnerstwo BMW i Canon w ramach BMW Art Club. W ramach projektu z 2018 r. „Przyszłość to sztuka” powstało widowisko muzyczno-wizualne, w którym po raz pierwszy na tak dużą skalę zostały wykorzystane technologie projekcyjne Canon w akompaniamencie orkiestry symfonicznej.

– Nieustannie dywersyfikujemy naszą ofertę, starając się dostosowywać obecne już produkty i usługi do nowych zastosowań, tak aby możliwie najpełniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynkowe. Dlatego nasze doświadczenie i know-how w dziedzinie obrazowania staramy się przekładać na branże, takie jak medycyna, bezpieczeństwo publiczne czy e-sport rozwijając swój biznes oraz pomagając naszym klientom. I zapewniamy, że w rozwijaniu innowacyjnych technologii nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. 25 lat to dopiero początek – podsumowuje Wilbert Verheijen.