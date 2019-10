To bowiem podczas Open Eyes Economy Summit spotkają się ludzie nauki, ekonomii, aktywiści, przedsiębiorcy a także studenci i artyści, którzy w swoim codziennym działaniu starają się wpływać na to, by nasza planeta stawała się coraz lepszym miejscem do życia.

Choć grono to jest niezwykle zróżnicowane, łączy ich wspólna wartość – odpowiedzialność za kreowanie przyszłości dla następnych pokoleń.

Ta interdyscyplinarna mieszanka wybitnych umysłów, która spotka się w Krakowie 19 i 20 listopada 2019 r. będzie starać się przygotować dla nas receptę na kryzysy gnębiące współczesne społeczeństwa.

Świat (bez) pracy

Przejdźmy jednak do konkretów. O czym będą dyskutować paneliści podczas czwartej już edycji Open Eyes Economy Summit? Tematy podzielone zostały na cztery główne kategorie: FIRMA-IDEA, MIASTO-IDEA, MARKA-KULTURA,

Jeden z najciekawszych paneli przypisany do pierwszej z nich dotyczył będzie „świata bez pracy”. Rozmówcy zastanawiać się będą, jak na zmieniającym się rynku pracy, który stopniowo będzie przejmowany przez roboty, poradzi sobie człowiek-pracownik. Czy zostanie on sprowadzony jedynie do roli delegowania zadań? Jak dużą mobilność zyskamy w przyszłości? Czy nasze miejsce pracy nie będzie miało już żadnego znaczenia?

Zagadki te będą starali się rozwiązać prof. dr hab. Juliusz Gardawski z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Maciej Frączek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Wojciech Morawski ze Szkoły Głównej Handlowej, Barbara Surdykowska z KKNSZZ Solidarność, oraz dr hab. Adam Mrozowicki z Uniwersytetu Wrocławskiego.



Odrębna sesja poświęcona zostanie natomiast firmie jako fabryce wiedzy, która kształtować ma wybrane umiejętności pracownika. Paneliści będą dyskutować o tym, jakie kompetencje będą kluczowe na rynku pracy w przyszłości.

Czy będziemy potrzebować umysłów analitycznych, selektywnych czy elastycznych? Na to pytanie będą starali się odpowiedzieć Jessica Rodriguez-Puente – Dyrektor Centrum Operacyjno-Usługowego Accenture Kraków, Wojciech Szajnar – Dyrektor z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jakub Vanek – Wiceprezes Centrum Operacyjnego na Polskę i Słowację oraz Genpact Łukasz Węgrzyn – Partner SSW Pragmatic Solutions.

Kolejny ciekawy temat również związany z rynkiem pracy będzie oscylował wokół świadczeń emerytalnych. Goście tacy jak prezes ZUS Gertruda Uścińska, czy Maja Chabińska-Rossakowskam Dyrektor HR z ING Banku Śląskiego będą zastanawiać się nad tym, czy rozwijając systemy emerytalne da się uchronić młodych, przed dyktatem starszych.

W poszukiwaniu równowagi

Paneliści Open Eyes Economy Summit wezmą na tapetę także jedną z najszybciej rozwijających się obecnie branż – turystykę. Obecnie różne części świata przeżywają bowiem problemy związane z tzw. nadatrakcyjnością turystyczną. Wiąże się ona z hałasem, tłokiem czy drastycznie rosnącymi cenami mieszkań. Takie miejsca stają się przestrzeniami niezwykle trudnymi do codziennego życia.

Czy da się jednak przeciwdziałać temu negatywnemu trendowi? Problem ten będą starali się wyjaśnić Vladimír Beroun – Manager ds. polityk publicznych Airbnb, Miroslav Roncak – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, b. dyrektor CzechTourism, Anton Taranenko z Departamentu Turystyki i Promocji Kijowa, Bartłomiej Walas z Urzędu Miasta Krakowa oraz dr Sławomir J. Wróblewski z British Education Tashkent.

Co z naszym klimatem?

Tematy związane ze zmieniającym się klimatem cieszyć się będą zapewne szczególnym zainteresowaniem. Tym bardziej, że powołana została specjalna sesja w formie okrągłego stołu dotycząca polityki klimatycznej. Zasiądą przy nim między innymi Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu, ING Bank Śląski, dr Aleksandra Kardaś – redaktorka, naukaoklimacie.pl Andrzej Kassenberg – współzałożyciel i b. Prezes, Instytut na rzecz Ekorozwoju czy Mirosław Proppe – Prezes, WWF Polska.

Eko-tematy skupione będą także wokół samych śmieci, które stają się z dnia na dzień coraz większym problemem dla naszej planety. O tym jak zatrzymać inwazję odpadów rozmawiać będą Tomasz Piec – Wiceprezes Zarządu Synthos, Areta Szpura, pomysłodawczyni akcji „Tu pijesz bez słomki” czy dziennikarz Adam Wajrak.

OEES 2019

Open Eyes Economy Summit 2019 to okazja, by zetknąć się z najważniejszymi i najgorętszymi trendami we współczesnej myśli społecznej i ekonomicznej. To także szansa, by poznać inspirujących ludzi oraz znaleźć odpowiedź na najbardziej nurtujące współczesne społeczeństwo pytania. A poza tymi, które wymieniliśmy już wcześniej, będzie ich znacznie więcej. Pełny program OEES 2019 dostępny jest TUTAJ (https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/09/19092019_ProgramOEES_OUT_online.pdf). Do zobaczenia!