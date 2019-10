Spadek inflacji jest przejściowy: przed nami wzrost cen, ale też obniżka stóp procentowych

Według szybkiego szacunku GUS inflacja we wrześnie spadła, ale nadal jest w wysoka w porównaniu do tego, co działo się w ostatnich latach.

- Ten spadek inflacji jest przejściowy. Czeka nas wzrost inflacji na przełomie roku. Wiele będzie zależało od przyszłego Parlamentu i decyzji nowego rządu. Nadal nie wiemy jak bardzo wzrosną ceny energii elektrycznej – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Inflacja może wzrosnąć powyżej 3 proc., ale później będzie osuwała się w granice 2 proc.

W porównaniu z innymi krajami UE inflacja w Polsce jest wysoka. W Hiszpanii czy Włoszech inflacji niemal nie ma. To jednak niekoniecznie jest dobre dla tych państw.

- Nie spodziewamy się, aby RPP tą inflacją jakoś specjalnie się stresowała, a ze względu na spowolnienie gospodarcze w Europie, które będzie zakradać się do naszej gospodarki zakładamy, że Rada zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych w przyszłym roku – komentuje ekspert XTB.