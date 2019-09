Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie wpierw należy wyjaśnić czym jest Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Finansowych. Jest to platforma wymiany wiedzy między znakomitymi ekspertami, jak również doskonałe miejsce do nawiązania licznych relacji biznesowych. Ogólnie jest to „must-have” każdego Dyrektora Finansowego i Managera działu podatków.

Dlaczego warto zapisać się na konferencję? Powodów jest wiele. Jak zapewniają organizatorzy:

Zaprosimy Państwa do udziału w dwóch kluczowych dyskusjach na temat elektronizacji kontroli podatników oraz znaczeniu zmian w systemie podatkowym na rozwój przedsiębiorczości w Polsce

Przedstawimy wprowadzone i planowane zmiany w zakresie podatków VAT, CIT i PIT – wskażemy najlepsze praktyki i skuteczne rozwiązania

Zaprezentujemy zmiany w zakresie JPK i split payment

Zagwarantujemy doborowe towarzystwo do dyskusji i nawiązywania nowych relacji biznesowych

Zaprosimy do rozmów z partnerami spotkania, którzy będą mieli dla Państwa bardzo ciekawe rozwiązania

Stworzymy znakomitą platformę wymiany wiedzy dla Dyrektorów Finansowych i Managerów Działów Finansowych i Podatkowych

Zaprosimy do wystąpienia jednego z czołowych polskich ekonomistów

Jakie tematy zostaną poruszone?

JPK a efektywność kontroli podatkowych

Wprowadzone i planowane zmiany uszczelniające system podatkowy

Przyszłość polskiej przedsiębiorczości

Zmiany w jednolitym pliku kontrolnym: JPK_VDEK i JPK_FA

Split payment - dla kogo będzie obowiązkowy?

Nowa matryca stawek VAT

Biała księga - obowiązki vs korzyści

CIT 2019 czyli życie codzienne w trakcie rewolucji

Jak odnaleźć się w nowym świecie PIT i ZUS. Obawy, inspiracje, plany.

Prelegenci

Gościem specjalnym będzie prof. Grzegorz W. Kołodko, intelektualista i polityk, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, czterokrotnie wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Autor i redaktor 54 książek oraz licznych artykułów naukowych opublikowanych w 26 językach.

Ponadto swoją obecność zapowiedzieli m.in.:

Sławomir Boruc, radca Prawny, Doradca podatkowy, Wspólnik kierujący Praktyką Podatkową Baker McKenzie

Andrzej Nikończyk, wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Małgorzata Dankowska, doradca podatkowy, Partnerka, TPA Poland.

Pełen program konferencji oraz wszystkich prelegentów znajdziesz tutaj >>>